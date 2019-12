“Dammi i soldi o ti ammazzo”, minaccia titolare di una concessionaria. Arrestata

“Dammi i soldi o ti ammazzo”. Con questa minaccia una donna romena avrebbe preteso dei soldi da un concessionario di Piacenza.

L’uomo l’avrebbe sorpresa nella propria azienda al momento della riapertura, l’11 dicembre scorso.

La donna aveva trafugato i documenti di un’auto in vendita, una Bmw X5, e per restituirli avrebbe minacciato il titolare, pretendendo in cambio del denaro.

A questo punto, l’uomo ha chiesto l’intervento dei carabinieri: i militari della Levante, giunti sul posto, avrebbero assistito al ripetersi delle minacce. Non solo, la donna avrebbe inveito anche contro i carabinieri stessi, spiegando che le sue pretese erano dovute a una trattativa di acquisto non andata a buon fine.

E’ stata quindi arrestata per tentata estorsione, resistenza a pubblico ufficiale, rifiuto di fornire le proprie generalità e possesso di oggetti atti a offendere, perché aveva con se’ un coltello a serramanico.