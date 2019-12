Della Latta a Cacia “Il gruppo non si tocca, nessuno ha mai detto qualcosa contro di lui”

“Da Cacia un’uscita fuori luogo, il gruppo non si tocca”.

E’ il centrocampista biancorosso Simone Della Latta a replicare alle parole di Daniele Cacia rilasciate a Tuttomercatoweb nel corso di una intervista nella quale ha parlato del suo addio al Piacenza. Il riferimento è alla frase dell’attaccante “Mi dispiace, lascio un gruppo che ha qualche problemino”, che lo spogliatoio ha evidentemente mal digerito.

“Non si meriterebbe neanche una risposta – replica a TuttoC Della Latta – Nello spogliatoio nessuno ha mai detto qualcosa contro di lui. Probabilmente si sentiva in difetto e se ne è uscito con questa che mi sembra tanto una scusa. Se avesse fatto dieci gol e poi fosse venuto a dire una cosa del genere, sarebbe stato un conto. Invece no. Anzi, potrei anche dire che, se avesse fatto quello che ha sempre fatto in carriera, molto probabilmente ora saremmo primi o secondi. Ma il punto non è nemmeno questo: dispiace a livello umano. È stato un grande giocatore e nessuno lo discute, ma con certe frasi mi cade a livello umano”.

“Per me – aggiunge Della Latta – è stata una scusa per dire che non ha segnato per colpa del gruppo. E quello non va toccato. Ma, ancora, non è una questione di rendimento: il punto è che Cacia avrebbe potuto dirci tutto quello che voleva. Avremmo preferito che lo facesse direttamente con noi”.

Foto Piacenza Calcio