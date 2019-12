Deve scontare oltre 4 anni, ma cambia casa e non si presenta al lavoro. Arrestato

I carabinieri del Nucleo Investigativo di Piacenza hanno arrestato un 49enne di origine campana destinatario di un provvedimento esecutivo emesso dalla Corte d’Appello di Bologna. Deve infatti scontare 4 anni 7 mesi e 10 giorni di reclusione per reati contro il patrimonio ed in materia di prostituzione commessi dal novembre 2002 al maggio 2004, il 27 aprile 2007 e dal giugno 2010 ad aprile 2011.

“Particolare curioso è che l’uomo, verosimilmente ipotizzando il rischio di essere catturato – fanno sapere i militari – era a casa dal lavoro per malattia, trasferendo la propria dimora presso un’abitazione diversa da quella nota agli uffici. Provvidenziale si è rilevato il pedinamento della compagna del soggetto che ha consentito ai carabinieri del nucleo investigativo di individuare con certezza la nuova dimora presso la quale l’uomo aveva trovato appoggio”.

Fermato e portato in caserma in via Beverora, dopo le formalità di rito è stato accompnato al carcere delle Novate dove sconterà la pena.