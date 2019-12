Diocesi, nel 2019 nessun nuovo prete. Nasce l’équipe per la tutela dei minori

Ha 27 anni il più giovane sacerdote piacentino. Novantotto quello più anziano. Nelle 418 parrocchie della nostra diocesi se ne contano 200, la cui età media è di 69,8 anni. Rispetto ai sacerdoti, circa un quarto sono i diaconi permanenti (51): in questo caso il più giovane ha 44 anni, mentre il più anziano 88 (età media 68,6 anni).

Sono i numeri della diocesi di Piacenza e Bobbio emersi in occasione della presentazione dell’Annuario Diocesano 2020, avvenuta, come da tradizione, nella sala degli affreschi della Curia vescovile qualche giorno fa.

Diverse le novità dell’annuario, la principale riguarda la nascita delle comunità pastorali, 38 in tutto. “In un percorso di rinnovamento della diocesi – ha spiegato il cancelliere vescovile don Mario Poggi – vengono a sostituire le unità pastorali. Altro elemento di novità rispetto al passato – ha continuato – è la costituzione della commissione diocesana per la pastorale della salute; a cui si aggiunge la creazione dell’équipe diocesana per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili. Nel primo caso, questa prende il posto del precedente ufficio per la pastorale della salute: il cambio di definizione vuole mettere in evidenza l’idea di un “cammino insieme”, offrendo una dimensione di maggiore comunicazione. Per quanto riguarda invece l’équipe per la tutela dei minori, questo nuovo organismo è frutto delle disposizioni date dal pontefice a tutta la chiesa”.

Scavando nei numeri, Poggi ha poi lanciato un campanello d’allarme “A fronte di 5 decessi – le sue parole – nell’ultimo anno non ci sono state ordinazioni presbiterali: si tratta di un dato alquanto preoccupante. Nel 2019 sono due invece – ha poi aggiunto – le ordinazioni dei diaconi”.

Rispetto all’anno scorso si aggiunge poi un nuovo religioso agli eremiti diocesani, in tutto quattro (due uomini e due donne). “Si tratta di un segno molto bello per la nostra diocesi – ha evidenziato Poggi -, che denota l’effervescenza che muove lo spirito all’interno di nuove forme di vita consacrata”.

Durante la presentazione dell’annuario, oltre a don Poggi, sono intervenuti il vescovo Gianni Ambrosio; il vicario generale mons. Luigi Chiesa; Franco Marenghi, consigliere di amministrazione della Banca di Piacenza che ha contribuito alla realizzazione della pubblicazione; don Davide Maloberti, direttore de Il Nuovo Giornale. Con loro anche don Andrea Campisi, parroco di Gragnano, e il prof. Fausto Fiorentini, autori di due interventi contenuti nell’annuario, rispettivamente sulla figura di Maria – a lei è dedicata la copertina del volume – nella vita della Chiesa e sui vescovi Pellizzari e Menzani.

L’Annuario diocesano 2020 lo si può trovare a Piacenza alla Libreria Berti (via Legnano 1) e alla sede de “Il Nuovo Giornale”, settimanale della diocesi di Piacenza Bobbio (via Vescovado 5).

I NUMERI DELL’ULTIMO ANNO DELLA DIOCESI DI PIACENZA E BOBBIO

3 vescovi piacentini bobbiesi nel mondo

7 vicariati in cui è suddivisa la diocesi

38 le neonate comunità pastorali

418 le parrocchie

5 scuole cattoliche + scuole dell’infanzia Fism

7 ordini religiosi maschili

19 comunità religiose femminili

200 sacerdoti diocesani

1992, anno di nascita sacerdote più giovane

1921, anno di nascita sacerdote più anziano

69,8 anni l’età media dei sacerdoti della diocesi

6 sacerdoti diocesani in missione

11 sacerdoti diocesani residenti in altre diocesi

51 diaconi permanenti

68,6 anni età media dei diaconi

44 anni, età del diacono più giovane

88 anni, età del diacono più anziano

2019, anno di ordinazione degli ultimi due diaconi (8 dicembre).