Disordini alle Novate, Rancan (Lega) “I detenuti stranieri scontino la pena al loro Paese”

Nota stampa

Ancora disordini al carcere Novate di Piacenza: due detenuti inscenano un’aggressione da parte di altri ristretti del reparto, per poi scagliarsi contro il personale di Polizia Penitenziaria intervenuto sul posto. Totale: quattro agenti feriti, due ispettori, con prognosi di 7 e 5 giorni, e due assistenti capo coordinatori.

“Prima di tutto intendo esprimere la mia solidarietà agli agenti feriti nell’espletamento del loro servizio alla comunità piacentina, dopodiché è ora di parlare chiaro: la misura è colma. Le garanzie della sicurezza di lavoratori del Corpo sono ridotte ai minimi termini, se siamo ormai a circa 3.500 feriti in Italia e a 132 suicidi” sbotta il consigliere regionale della Lega, Matteo Rancan.

Come spiegano dal sindacato di polizia penitenziaria Uspp, il fenomeno delle violenze subite dal personale di Polizia Penitenziaria è riconducibile ad una serie di fattori che concorrono a determinarlo e ad acuirlo: il 4% dei detenuti è affetto da disturbi psicotici. La depressione colpisce il 10% dei reclusi, mentre il 65% convive con un disturbo della personalità. E troppo spesso i nostri Agenti sono lasciati soli nelle dinamiche con tali problemi e disturbi”. Un altro fattore – proseguono dal sindacato – è determinato dal sovraffollamento della popolazione detenuta. Negli istituti penitenziari per adulti, a fronte di una capienza regolare di 50.478 detenuti, ne risultano presenti oltre 61.000, di cui più della metà sono stranieri.

“Come Lega sono anni che sosteniamo che i detenuti stranieri devono scontare la pena nel loro Paese ed essere pertanto espulsi senza possibilità di rientrare in Italia per delinquere” punge Rancan.

“La situazione che si trascina a Piacenza – sottolinea l’esponente del Carroccio -, vede da anni il personale di Polizia Penitenziaria sottorganico, senza mezzi idonei e senza adeguati fondi in una struttura penitenziaria adeguata. Altro importante problema è quello legato alla mancanza di istituti adeguati per i detenuti con problemi psichiatrici, che pertanto sono ospiti delle carceri con un settore loro dedicato, affinché non vengano a contatto con gli altri, perché ciò porterebbe al caos totale. Gli eventi critici violenti ormai sono quotidiani e ricadono, oltre che sugli stessi detenuti, anche e soprattutto sulle donne e sugli uomini in divisa della Polizia Penitenziaria, che sono di fatto eroi silenziosi a cui va la nostra stima e il nostro ringraziamento. È inammissibile che il personale della Polizia Penitenziaria debba subire quotidianamente aggressioni e denunciare incidenti, senza avere la possibilità di difendersi” conclude Rancan.