Domenica il Piacenza a Bolzano, le info per i biglietti

Sarà attiva dalle ore 9 di martedì 10 dicembre la prevendita dei biglietti del settore ospiti per la gara Sudtirol – Piacenza in programma domenica prossima 15 dicembre alle ore 15 allo stadio “Druso” di Bolzano e valevole per la 19^ giornata del campionato Serie C 2019/2020.

I tagliandi si potranno acquistare presso il circuito “Do It Yourself” – https://www.diyticket.it/events/Sport/3459/fcsudtirol-piacenza – con possibilità di prenotare e acquistare attraverso il sistema sisalpay o contattando il call center al numero 892369. Il prezzo dei biglietti del settore ospiti è di 11 euro, ai quali si aggiungono i diritti di prevendita. I tagliandi si potranno acquistare (anche senza Fidelity Card) fino alle ore 19 di sabato 14 dicembre, e non saranno pertanto disponibili il giorno della gara.

ARRIVO A BOLZANO IN PULLMAN e AUTO (parcheggio Via Trento) – Uscita autostrada A22 Bolzano Sud; proseguire dritto Via Torricelli, alla rotonda prendere seconda uscita Via Pacinotti; proseguire dritto per Via Galileo Galilei (tenersi sulla sulla sinistra); alla rotonda prendere la terza uscita a destra, immediatamente prima del ponte Roma seguire cartello giallo “Parcheggio tifosi ospiti” girando a destra. Arrivo parcheggio per pullman di Via Trento; attraversare ponte pedonale fiume Talvera, prendere la pista ciclabile a destra, arrivo Stadio Druso.

ARRIVO A BOLZANO IN TRENO – Scendere stazione Bolzano-Bozen; usciti dalla stazione svoltare a sinistra, proseguire sempre dritto e superare ponte Druso; subito dopo ponte Druso, prendere a sinistra la pista ciclabile e seguire indicazione per “Tribuna Ospiti”.