La Neuropsichiatria infantile Psicologia infanzia adolescenza (UONPIA) ha ricevuto una donazione da un’azienda produttrice di peluche.

I pupazzi in stoffa sono stati messi a disposizione degli utenti che frequentano le sedi territoriali dei distretti territoriali e serviranno alla riabilitazione dei piccoli. I peluche sono molto colorati e luccicanti, possono essere utilizzati dagli operatori per giocare coi bambini e stimolarli con le loro caratteristiche sensoriali (tinte accese, morbidezza, consistenza e brillantezza di alcune parti).

Foto 2 di 2



I professionisti sono grati della donazione. “Il gioco è fondamentale per i piccoli – sottolineano – perché con esso i bambini sperimentano, esplorano e apprendono”. In particolare, i peluche possono essere utili agli operatori per creare ambienti più funzionali per le terapie. “Per esempio, se un bambino in tenera età deve affrontare un deficit neuromotorio associato a deficit visivo, si trova a essere doppiamente penalizzato e dovrà trovare strategie differenti per vicariare le funzioni mancanti e affinare quelle residue”. Il materiale donato potrà quindi essere utilizzato per facilitarne lo sviluppo, attraverso il gioco.