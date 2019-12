Donna investita sulle strisce pedonali in via Poggi

Pedone investito a Piacenza nella tarda mattinata del 13 dicembre in via Poggi.

Una veicolo a quattro ruote – assimilabile a un ciclomotore – condotto da un ragazzo, ha investito una donna di 73 anni che era appena uscita da un supermercato con la spesa e stava attraversando la strada in prossimità delle strisce pedonali.

Sul posto per soccorrere la donna un’ambulanza della Croce Rossa di Piacenza. I rilievi sono condotti dagli agenti della Polizia Locale intervenuti con due auto pattuglie.

Nell’urto con la vettura la donna sarebbe rimasta ferita in modo lieve, e condotta in pronto soccorso per accertamenti.