Dopo il pari con la Bagnolese Teco Corte Auto mantiene testa della classifica e imbattibilità

La Teco Corte Auto ritorna con un pareggio dall’insidiosa trasferta mantovana contro la Bagnolese. Nella seconda giornata di ritorno di Serie A1, la formazione di casa, tra le favorite alla scudetto nonostante una classifica al momento deficitaria, dopo la vittoria sfiorata contro CastelGoffredo era alla ricerca dei due punti, ma ha dovuto fare i conti con la solidità della squadra piacentina, che mantiene primato e imbattibilità. Alla fine ne è uscito un pareggio per 3-3: per Cortemaggiore in evidenza Ruta Paskauskiene, mentre per la Bagnolese protagonista la cinese Tian Jin; Sabitova fissa un eccellente punto su Margot De Graff; il pareggio finale viene agguantato dalla squadra mantovana grazie a Veronica Mosconi, che si impone sulla diciassettenne piacentina Arianna Barani.

I TABELLINI

DE GRAFF -SABITOVA 0-3 4-11 / 5-11/10-12

MOSCONI-PASKAUSKIENE 0-3 7-11/9-11/7-11

TIAN JIN – BARANI 3-1 11-5/16-14/11-7

DE GRAFF-PASKAUSKIENE 1-3 5-11/6-11/9-11

TIAN JIN – SABITOVA 3-2 11-8/3-11/8-11/11-7/11-9

MOSCONI-BARANI 3-1 11-4/2-11/11-9/11-4

UN PRIMO BILANCIO DELLA STAGIONE – Alla seconda giornata di ritorno è tempo di un primo bilancio per la Teco Corte Auto: “Il pareggio con la Bagnolese – commentano dalla società – ci fa rimanere imbattuti e in testa alla classifica:dietro al duo di testa Cortemaggiore e Castelgoffredo si crea il vuoto, con le magiostrine vicinissime per il nono anno consecutivo ai play off scudetto. Il tutto premia di nuovo l’impostazione, le scelte e il lavoro del club”.