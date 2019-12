Doppia asta per la Provincia, in vendita immobili e mezzi

Doppia asta per la provincia di Piacenza, che mette in vendita sia immobili (tra i quali palazzo Pallastrelli, già finito all’asta più volte) che terreni, così come auto e mezzi per la manutenzione delle strade.

Ecco l’elenco dei beni messi all’asta:

Il 16 dicembre 2019, alle ore 13, infatti, è il termine perentorio entro cui poter presentare offerta per l’acquisto di uno dei seguenti immobili:

1 – Palazzo Pallastrelli, ubicato a Piacenza in via Mazzini n. 62 (prezzo a base d’asta € 2.100.000,00);

2 – Palazzo Rezzoalli, ubicato a Piacenza in via X Giugno n. 20 (prezzo a base d’asta € 600.000,00);

3 – Ex Casa Cantoniera ANAS, S.P. n. 10R Padana Inferiore, in Comune di Castel San Giovanni (PC) (prezzo a base d’asta € 90.000,00);

4 – Terreno edificabile, S.P. n. 10R Padana Inferiore, nel Comune di Castel San Giovanni (PC) (prezzo a base d’asta € 90.000,00);

5 – Ex Casa Cantoniera ANAS, S.P. n. 10R Padana Inferiore, nel Comune di Castelvetro Piacentino (PC) (prezzo a base d’asta € 90.000,00);

6 – Casa cantoniera, S.P.R. 654R Val Nure, in Località Boli nel Comune di Farini (PC) (prezzo a base d’asta € 35.000,00);

7 – Casa cantoniera, S.P.R. 654R Val Nure, in Località Folli nel Comune di Ferriere (PC) (prezzo a base d’asta € 45.000,00).

Sono ammesse anche offerte in diminuzione fino al limite del 20% del prezzo a base d’asta.

Il 20 dicembre 2019 alle ore 13, infatti, è il termine perentorio entro cui poter presentare offerta in riferimento ad uno o più dei seguenti 8 lotti:

• Lotto n. 1, comprendente veicoli, autocarri ed altre attrezzature per la manutenzione della rete stradale;

• Lotti dal n. 2 al n. 7, aventi ad oggetto sei autovetture di marca “FIAT Panda Van 4×4”;

• Lotto n. 8, riferito a lame sgombraneve vomere.

Si segnala che, ai fini della partecipazione alla procedura, è obbligatorio effettuare un sopralluogo dei beni oggetto dei lotti di interesse, nella mattina del 13 dicembre 2019 secondo le modalità indicate nell’Avviso di asta.

Per informazioni e per fissare il sopralluogo, è possibile contattare l’ufficio “Economato e Stazione Unica Appaltante per i Servizi” della Provincia di Piacenza, ai seguenti recapiti: Andrea Tedaldi, 0523/795311 – andrea.tedaldi@provincia.pc.it.

Nell’apposita sezione dell’Amministrazione Trasparente, al link http://amministrazionetrasparente.provincia.pc.it/L190/sezione/show/212795?sort=&search=&idSezione=97450&activePage=&, è possibile trovare i documenti della procedura e le schede tecniche, comprensive delle relative foto, dei beni oggetto di alienazione.