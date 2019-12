Doppio impegno per la Teco Corte Auto: prima Cagliari, poi big match con Castel Goffredo

Riprende il proprio corso la serie A-1 femminile di tennistavolo e saranno giorni impegnativi per la Teco Corte Auto, attesa da un duplice impegno.

Le piacentine, in testa alla classifica insieme a Castel Goffredo, sono chiamate proprio allo scontro diretto, ma prima dovranno affrontare il Quattro Mori Cagliari (domenica ore 15). All’andata in Sardegna, all’esordio in campionato, le piacentine si imposero per 4-1, precedente che potrebbe far pensare ad un impegno agevole. Assolutamente non sarà così: la squadra sarda è infatti la vera rivelazione del campionato, grazie ad una serie di ottimi risultati impreziositi dalla vittoria nel derby contro Norbello.

Il tempo di staccare la spina e il Corte viaggerà in terra mantovana dove martedì (ore 19) se la vedrà con Castel Goffredo per recuperare l’ultima giornata di andata. Le campionesse d’Italia in carica hanno inserito in organico Tan Wenling Monfardin, la giovane Gaia Monfardini e la slovacca Kukulkova, che si affiancano al punto fermo Li Xiang. Le mantovane, al pari della Teco Corte Auto, sono a punteggio pieno e rispetto alle magiostrine sono sembrate meno in difficoltà in certi frangenti, potendo contare su una formazione che appare nel complesso più completa.