Tempo di lancio del tocco per 49 laureandi del Double Degree di Economia all’Università Cattolica di Piacenza: nella mattinata del 20 dicembre i giovani studenti, tra cui figurano anche 8 piacentini, hanno ricevuto il diploma di laurea triennale per la conclusione del proprio percorso di studi, in un clima prenatalizio reso ancora più suggestivo grazie alle note dei musicisti del Conservatorio Nicolini e del coro della scuola primaria Alcide de Gasperi “Le voci del terzo”.

Indossata la toga blu e il tocco, i 49 partecipanti alla quindicesima edizione del Double Degree sono stati proclamati dalla commissione di docenti e dalla preside di facoltà di Economia e Giurisprudenza, prof.ssa Anna Maria Fellegara, dottori in Economia aziendale, percorso Management internazionale.

L’EMOZIONE DEI RAGAZZI DEL DOUBLE DEGREE