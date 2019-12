Elezioni, Molinari (Pd) “Le piccole frazioni, il punto da cui ripartire”

Torrio è una delle ultime frazioni della provincia di Piacenza, per posizione geografica e accessibilità, perduta nella bellissima val d’Aveto, in una zona ricca di storia e popolata da persone innamorate delle proprie origini.

Proprio a Torrio è stato organizzato domenica scorsa un incontro, in presenza di alcuni abitanti e rappresentanti del locale consorzio, per discutere dei problemi dell’area e per proporre alcune eventuali soluzioni. Durante il confronto sono emerse diverse problematiche, legate soprattutto a questioni che, se non determinanti per il futuro del piccolo borgo, possono indubbiamente migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti e contribuire a tenere viva la comunità.

“L’assenza del segnale telefonico mobile”, ha dichiarato il consigliere regionale Gian Luigi Molinari, “è forse uno degli aspetti più segnalati dalla popolazione. Non solo per i pochissimi residenti stanziali, ma soprattutto per chi vi fa ritorno nel fine settimana o ha la possibilità di rimanere per periodi più lunghi in estate, persone per le quali il segnale telefonico e la trasmissione dati sono ormai condizioni irrinunciabili. Non solo per svago, ma anche e soprattutto per la segnalazione di rischi, pericoli e incidenti; inoltre, è ovviamente impensabile in queste condizioni qualsiasi idea di attività imprenditoriale”.

“La speranza di tornare un giorno a vivere almeno in parte”, aggiunge Molinari, “ queste magnifiche zone non è illusione. Occorre creare le condizioni minimali, per le quali spesso non servono investimenti faraonici ma piccole attenzioni e a volte semplici azioni legislative o di sostegno. Tornerò sicuramente a Torrio a Pasqua o in agosto, in occasione della festa sul monte Crociglia, altro appuntamento bellissimo per la nostra montagna.”

La giornata è poi proseguita con la visita e l’incontro con le comunità di Coli e nel tardo pomeriggio di Perino.