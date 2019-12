Emergency, per Natale anche a Piacenza arriva il panettone della solidarietà

Anche questo Natale, a Piacenza, Emergency trasforma l’affannosa ricerca del regalo perfetto nella possibilità di fare un gesto di pace, contribuendo a garantire cure alle vittime della guerra e della povertà e a promuovere una cultura di solidarietà e rispetto dei diritti umani.

I volontari di Emergency Piacenza saranno presenti sabato 7 e domenica 8 dicembre in Via XX Settembre angolo Via Cavour, dalle 9 alle 18.

Esclusivamente durante le due giornate sarà possibile trovare il calendario 2020 ed acquistare la novità di questo Natale un “Panettone fatto per bene” (fino ad esaurimento scorte). Sarà inoltre possibile sottoscrivere, rinnovare o regalare la tessera di Emergency 2020, oltre che ricevere tutti gli aggiornamenti ed informazioni sull’associazione.

UN PANETTONE FATTO… PER BENE! – Sabato 7 e domenica 8 dicembre 2019, in 80 piazze italiane, troverai i volontari di Emergency e avrai la possibilità di scegliere il “Panettone fatto per Bene”, realizzato in collaborazione con Tre Marie in occasione dei 25 anni di Emergency. Il panettone, dal peso di 1 kg, è realizzato con tre impasti e lievito madre ed è arricchito con uvetta, profumati scorzoni canditi di arance siciliane e pregiati cubetti di cedro Diamante. Ha un costo di 15 euro e contribuirà alla realizzazione dei progetti umanitari di Emergency.

Per sapere dove trovare il panettone nelle altre città: https://eventi.emergency.it/