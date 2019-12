Emilia Coraggiosa, Piacenza presenta i candidati alle Regionali

Presentati oggi, sabato 21 dicembre, a palazzo Ghizzoni Nasalli i candidati piacentini di Emilia-Romagna Coraggiosa in lizza per le elezioni regionali del 26 gennaio 2020. Si tratta di Massimo Castelli, 57 anni, sindaco di Cerignale e coordinatore nazionale Anci Piccoli Comuni; Serena Groppelli, 40, laureata in Storia e di professione fotografa; Benedetta Corso, 45 anni, ingegnere e consulente; Franco Pastorelli, 63 anni, consulente informatico e attivo nell’associazionismo.

E’ spettato al portavoce Francesco Cacciatore illustrare il senso del progetto “di una lista civica e politica che mette al centro le grandi questioni del nostro tempo: la questione ambientale e la questione sociale, e le problematiche delle aree interne e marginali che rappresentano l’ossatura del nostro paese”.

“La lista – ha sottolineato Cacciatore – si colloca a sostegno del presidente uscente Stefano Bonaccini e il motivo è semplice: in queste elezioni sono in gioco due visioni differenti del mondo e dell’Emilia-Romagna, e non si può rimanere indifferenti. I candidati sono espressione di mondi diversi, rappresentativi dei punti programmatici della lista”.

I CANDIDATI

Massimo Castelli

57 anni, sposato con una figlia, perito agrario, funzionario della Regione Emilia Romagna, già presidente della Comunità Montana dell’Appennino Piacentino è attualmente Sindaco di Cerignale e Coordinatore Nazionale ANCI per i piccoli comuni. Da sempre si batte in difesa dei territori montani e delle aree marginali, che non trovano spazio nelle politiche nazionali e comunitarie, per cui ha spesso invocato politiche urgenti e differenziate per evitare di perdere una parte fondamentale d’Italia.

Benedetta Corso

45 anni, sposata con un figlio, ingegnere e consulente, si occupa di progettazione sociale nei processi di trasformazione urbanistica ed insegna matematica nelle scuole superiori. Ha lavorato come referente nel servizio idrico integrato in ATO (prima della Riforma) e ha diretto per 5 anni una cooperativa sociale di servizi socio-educativi, grazie alla formazione gestionale maturata nel percorso professionale. Da sempre coltiva passione per la politica, per l’arte, il disegno e per i suoi gatti.

Serena Groppelli

40 anni, sposata con un figlio in arrivo, fa la fotografa. Laureata in storia contemporanea, dentro di lei vivono i valori da cui la nostra democrazia è nata. Per questo, da sempre si interessa la politica e se ne occupa attivamente, perché nel nostro ieri sta la radice del nostro futuro. Non rinnega nulla del suo passato, ma vive il coraggio della trasformazione. Ha maturato nella sua vita professionale e politica competenze sul funzionamento degli organi amministrativi che regolano la vita democratica e per questo vuole mettere tutto il suo coraggio nella costruzione di un’Emilia Romagna ancora più forte, per tutti.

Franco Pastorelli

63 anni, sposato con un figlio, diploma di perito elettronico attualmente svolge attività di consulente informatico. Da 15 anni presidente di una associazione sportiva che promuove lo sport come pratica portatrice di valori sociali, educativi, di salute e di integrazione. Impegnato come volontario in varie associazioni locali di tutela della salute di assistenza e valorizzazione sociale degli anziani.