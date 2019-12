ER Coraggiosa: “Sicurezza sul lavoro priorità: politiche di sostegno necessarie per lavoratori e imprese”

Nota stampa di ER Coraggiosa

Sabato scorso, a quattro giorni dal Natale, è morta sul posto di lavoro a Monticelli d’Ongina, una donna di sessantasei anni pochi mesi prima di andare in pensione.

Questa morte si aggiunge alle altre cinque morti sul lavoro nella provincia di Piacenza Da inizio anno, i morti per infortunio nei luoghi di lavoro sono stati 688. Tra questi, come riporta l’Osservatorio Indipendente di Bologna Morti sul Lavoro, più del 25% sono ultrasessantenni. Sulla tragedia di Monticelli le autorità preposte faranno i dovuti accertamenti per comprendere la dinamica dei fatti ma noi crediamo che non ci si possa esimere da alcune considerazioni:

– nell’epoca dell’industria 4.0 della grande innovazione tecnologica, degli algoritmi non possiamo continuare a pensare che gli infortuni sul lavoro siano sempre tragiche fatalità;

– la sicurezza sul lavoro che passa attraverso la formazione, la prevenzione non deve essere considerata un costo da comprimere;

– questa situazione è anche frutto di una visione distorta dell’economia e del suo sviluppo: come se le donne e gli uomini dovessero essere al servizio degli indici della crescita aziendale o del paese e non viceversa.

– possiamo chiamarle come vogliamo, disattenzioni, tragiche fatalità o altro ma non sono nulla di tutto questo. È innanzitutto morte dovuta alla necessità di lavorare fino a tarda età, all’impossibilità di andare in pensione, al fatto che a pagare sia sempre chi vive del proprio lavoro e non chi accumula grandi ricchezze.

Nello stringerci attorno ai familiari e ai compagni di lavoro di Giuseppina, nel nostro piccolo, crediamo di doverci impegnare perché nel nuovo Patto per il Lavoro che la Regione Emilia Romagna intende rilanciare, oltre a nuovi strumenti per combattere la precarietà, vi sia un capitolo dedicato alla cultura della sicurezza da parte delle aziende con idonee politiche di sostegno.