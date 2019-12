“Facciamo squadra per Piacenza”: buoni per acquisti nei negozi cittadini ai nuovi clienti Gas Sales

Amplia il suo raggio d’azione, con l’obiettivo di promuovere e incentivare il commercio piacentino, il progetto #facciamosquadraxpiacenza ideato da Gas Sales Energia a giugno dello scorso anno in seguito alla creazione di You Energy Volley e nato con la finalità di sostenere e incentivare l’attività sportiva dei giovani della provincia di Piacenza attraverso la creazione di un network tra aziende, associazioni e tifosi in grado di valorizzare il territorio piacentino per far crescere in casa i campioni del domani e contestualmente contribuire a sostenere lo sport di alto livello.

Dopo la prima risposta arrivata dalla Banca di Piacenza tante realtà hanno aderito al progetto: non solo associazioni sportive, ma anche associazioni no profit, scuole di danza e tanti cittadini privati. La meccanica è semplice: per ogni nuovo contratto dual (luce + gas), Gas Sales Energia destina 100 euro alla Gas Sales Piacenza Volley e altrettanti all’associazione sportiva o associazione Onlus scelta dal nuovo cliente.

Le realtà coinvolte oggi sono, oltre a Gas Sales Energia, l’Unione Commercianti di Piacenza, la Banca di Piacenza insieme al Gruppo Pellegrini SPA e i commercianti associati all’Unione Commercianti e clienti gas e luce Gas Sales Energia. I beneficiari sono i piacentini e la Gas Sales Piacenza Volley. Gas Sales Energia darà un carnet con 10 buoni da 5 euro (50 euro totali) alla sottoscrizione di ogni nuovo contratto domestico gas e/o luce a tutti i nuovi clienti luce e/o gas di Piacenza (2 Carnet buoni da 50€ cadauno nel caso di contratti dual luce + gas) e fino a 100 euro alla Gas Sales Piacenza Volley.

I nuovi clienti Gas Sales Energia (cittadini di Piacenza) potranno utilizzare i buoni per acquisti esclusivamente nelle attività commerciali di Piacenza (negozi, ristoranti e bar) che avranno aderito al progetto. Banca di Piacenza e Gas Sales Energia hanno scelto Pellegrini Spa come Partner ufficiale per consentire l’emissione, la circolazione e la conversione dei buoni spesa da spendere sul territorio di Piacenza.

Sul sito facciamosquadraxpiacenza.it sarà possibile trovare la lista aggiornata dei pubblici esercizi che avranno aderito al progetto e accetteranno pagamento con i buoni facciamosquadraXpiacenza (www.facciamosquadraxpiacenza.it/progetti/negozi-aderenti). Il Progetto ha validità da oggi al 31 luglio 2020.