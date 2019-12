Ferriere, torna in esercizio il tratto di linea Enel danneggiato dalla frana

Ritorna in esercizio, completamente ristrutturato, il nuovo tratto di linea area di media tensione nel comune di Ferriere rimasto fortemente danneggiato dall’evento franoso che ha colpito alcune località del comune piacentino lo scorso 25 novembre.

Per consentire la messa in esercizio del nuovo impianto e la conseguente disattivazione dei gruppi elettrogeni, E- Distribuzione, società del Gruppo Enel gestore della rete elettrica di media e bassa tensione, ha pianificato un intervento programmato per venerdì 20 dicembre che comporterà una temporanea interruzione della fornitura di energia elettrica, dalle ore 8.30 alle ore 15, per circa 500 clienti distribuiti tra le località di I Folli, Casalcò, Edifizzi, Gambaro, Retorto, Molinello, La Valle, Rompeggio del comune di Ferriere.

“Grazie al nuovo tratto di linea – fa sapere Enel -, la rete elettrica ritornerà nel suo assetto standard, portando benefici in termini di qualità del servizio ai cittadini della zona”. Tutti i clienti sono stati informati attraverso affissioni di manifestini nelle aree interessate dagli interventi. E-Distribuzione ricorda “di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche”.

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio potete consultare il sito e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD(IT001E…) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone “Guasti e-distribuzione”.