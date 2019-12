Festa di Natale con Avis per gli anziani del Maruffi

Nel pomeriggio di domenica 22 dicembre, i Consiglieri ed il Gruppo Giovani di Avis Comunale Piacenza hanno organizzato una bella festa di Natale alla Fondazione Pia Casa per Anziani Maruffi di Via Lanza a Piacenza. I 35 ospiti della struttura hanno partecipato con gioia agli intrattenimenti proposti, tra giochi, dolciumi e doni il pomeriggio è trascorso in allegria.

Ha aperto il pomeriggio il saluto del Presidente Giovanni Villa, che ha portato gli auguri di tutti i consiglieri. L’iniziativa, è stata fortemente caldeggiata dallo stesso Villa, dai consiglieri e dal gruppo giovani di Avis Comunale Piacenza, con l’aiuto della piccola Vittoria, 7 anni, che ha estratto i numeri della tombola. I volontari di Avis hanno saputo portare un pomeriggio di sorrisi agli ospiti della struttura.

Natale risveglia in ognuno di noi la gioia del dono, ed Avis, che al dono pensa tutto l’anno, ha voluto portare sorrisi agli anziani. Avis Comunale di Piacenza ringrazia gli ospiti ed il personale della Fondazione Maruffi, poiché “siamo andati per donare ma abbiamo ricevuto un affetto enorme che ha riempito i nostri cuori”.