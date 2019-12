Finalmente la Vigor festeggia a Carpaneto: 5-2 al Franciacorta

Prima vittoria casalinga stagionale per la squadra di Stefano Rossini, che prima va sul 3-0, poi subisce il ritorno di fiamma dei bresciani e infine chiude i conti. Doppiette per Bruno e Bini. Debutto per il giovane Hoxha (2001).

CARPANETO (PIACENZA), 8 DICEMBRE 2019 – E’ finalmente festa casalinga per la Vigor Carpaneto, che alla quindicesima giornata sfata il tabù-San Lazzaro e conquista la prima vittoria interna dell’anno in serie D superando 5-2 i bresciani dello Sporting Franciacorta. Per la squadra di Stefano Rossini, inoltre, è arrivato anche il terzo centro stagionale, che vale anche tre punti d’oro per la classifica, dove i biancazzurri piacentini abbandonano l’ultimo posto e salgono a quota 14 punti, approdando al quart’ultimo posto in compagnia dell’Alfonsine e scavalcando Savignanese e Ciliverghe.

Quello ammirato al “San Lazzaro” è stato un film in tre atti, con la Vigor magistrale e pressoché impeccabile nel primo tempo, con il Carpaneto fresco e vivace capace di volare sul 3-0 con la doppietta del difensore Bini e dominare la scena. Il rigore subito agli sgoccioli del recupero, invece, ha mandato in scena il secondo copione, con il Franciacorta che inizia a crederci e preme sull’acceleratore nella ripresa trovando anche il 3-2. Quando i fantasmi potevano iniziare a farsi consistenti, la squadra di Rossini ha saputo passare dal genere-tragedia al film dal lieto fine, reagendo con grande carattere e con altro ossigeno in corpo, pur sprecando altri colpi del ko, e chiudendo finalmente nel finale con la doppietta di Bruno. Nel finale, anche il debutto del giovane difensore Christian Hoxha (2001), punto di forza della Juniores. Domenica difficile trasferta romagnola a domicilio del Forlì.

LA PARTITA – Al fischio d’inizio, la Vigor (rispetto a domenica scorsa senza Fittà, squalificato) scende in campo con il 3-4-1-2 con Zazzi a supporto di Bruno e Rivi. Dal canto suo, Zattarin disegnna il suo primo Franciacorta con il 4-3-1-2, dove Mangiarotti è il trequartista in aiuto a Bardelloni e Zambelli, mentre Bertazzoli va in panchina dopo l’infortunio. Dopo pochi secondi Galazzi scalda i guanti ad Arrighi, mentre al 9’ Lassi si distende sulla punizione di Mangiarotti. La Vigor graffia in contropiede con Galazzi che serve Bruno la cui conclusione è debole, mentre al 17’ Rivi non sfrutta il ghiotto invito di Barba. Il gol è nell’aria e arriva al 21’ con una “chicca” di Galazzi, che controlla e calcia da fuori area con la palla che si insacca nell’angolino alla sinistra di Arrighi. Lo stesso esterno biancazzurro sfiora il raddoppio tre minuti dopo con un trio a girare, mentre al 28’ Mastrototaro calcia con sicurezza e il portiere alza sopra la traversa. Corner battuto dallo stesso centrocampista di casa e stacco vincente di Bini che regala il 2-0. Un’azione fotocopia regala il tris al 33’, con il calcio d’angolo di Abelli e la testa vincente dello stesso Bini. Il Franciacorta prova a scacciare gli incubi e al 43’ Lassi pasticcia in deviazione, venendo salvato dal palo, mentre in pieno recupero contatto in area tra Galazzi e Boschetti, rigore che poi Bardelloni trasforma.

Nella ripresa, Zattarin inserisce Torri e Bitihene, con i bresciani che spingono sull’acceleratore e stazionano nella metà campo di casa. Al 57’ Laner accorcia ulteriormente le distanze incornando su calcio d’angolo, mentre al 68’ la Vigor fallisce il possibile colpo del ko con Galazzi che non sfrutta l’assist di Bruno calciando sul palo a porta vuota. Il “folletto” ci riprova con un tiro su contropiede alzato in corner, con Bini di testa che viene sventato da Arrighi. Galazzi ha un’altra ghiotta chance al 73’ ma non concretizza, mentre un minuto dopo il gol di Bardelloni viene annullato per evidente fuorigioco. Il Carpaneto sembra aver superato il momento difficile e nel finale mette in cassaforte il risultato con la doppietta di Bruno, a segno all’81’ e cinque minuti dopo sul suggerimento di Galazzi.

LE DICHIARAZIONI POST-GARA:

Francesco Bini (difensore Vigor Carpaneto): “Abbiamo sfatato il tabù casalingo, siamo scesi in campo fin dall’inizio con uno spirito diverso, più battagliero e badando al concreto, oltre ad avere molto dinamismo, poi siamo riusciti anche a fraseggiare bene e abbiamo messo qualcosa in più a livello di attenzione. Il rigore allo scadere del primo tempo era un po’ dubbio e sapevamo poi avrebbe riaperto la partita, anche se forse è stato un bene, avendoci tenuto con le antenne dritte: da giocatore mi ricordo la rimonta subita in Gozzano-Piacenza da 3-0 a a 3-4. Loro sono stati bravi a realizzare il gol del 3-2, ma forse poi si sono un po’ adagiati, mentre noi abbiamo reagito molto bene, sfruttando i loro errori per chiudere il discorso. E’ una vittoria importante per il morale, la prima in casa ed è anche bello siano stati segnati cinque gol, dando fiducia all’attacco, così come succede per i difensori quando magari non prendi gol”.

VIGOR CARPANETO-FRANCIACORTA 5-2

VIGOR CARPANETO: Lassi, Rossini M., Barba, Bini, Mastrototaro, Confalonieri, Galazzi (91’ Brizzolara), Zazzi (87’ Piscicelli), Bruno (93’ Hoxha), Abelli, Rivi (63’ Rossi G.). (A disposizione: Belli, Zuccolini, Rocchi, Anastasia, Favari) All.: Rossini S.

FRANCIACORTA: Arrighi, Fiorentino (89’ Firetto), Farimbella (46’ Bitihene), Laner, Rossi N., Giorgino, Boschetti, Andreoli, Bardelloni, Mangiarotti, Zambelli (46’ Torri). (A disposizione: Festa, Zampatti, Zugno, Ndiaye, Cavalleri, Bertazzoli). All.: Zattarin

ARBITRO: Gasperotti di Rovereto (assistenti Carbone di Aosta e Puccini di Pontedera)

RETI: 21’ Galazzi (V), 28’ e 33’ Bini (V), 48’ pt rig. Bardelloni (F), 57’ Laner (F), 81’ e 86’ Bruno (V)

NOTE: Spettatori 180, Recupero 3’ e 3’. Ammoniti: Galazzi , Abelli, Rossi G. (V). Corner 5-6.

Risultati quindicesima giornata serie D girone D:

Alfonsine-Mantova 0-3

Breno-Fanfulla 1-1

Calvina-Lentigione 1-2

Ciliverghe-Sasso Marconi Zola 2-2

Correggese-Crema 4-3

Progresso-Fiorenzuola 2-1

Sammaurese-Forlì 1-1

Savignanese-Mezzolara 1-2

Vigor Carpaneto-Franciacorta 5-2

Classifica:

Mantova 35, Fiorenzuola 29, Mezzolara 27, Correggese 26, Fanfulla, Forlì 24, Lentigione 23, Franciacorta, Progresso 20, Breno 19, Sasso Marconi Zola, Crema 16, Sammaurese, Calvina 15, Vigor Carpaneto, Alfonsine 14, Ciliverghe 13, Savignanese 12.

Nelle foto (Ufficio stampa Franciacorta), alcuni momenti del match tra Vigor Carpaneto e Franciacorta

Ufficio stampa Vigor Carpaneto 1922