Fiorenzuola Bees, contro Anzola l’ultimo match dell’anno da campioni d’inverno

Fiorenzuola Bees arriva all’ultimo appuntamento del 2019 solare con la matematica certezza di aver acquisito il platonico titolo di Campione d’Inverno Serie C Gold Emilia Romagna.

I 22 punti conquistati nelle prime 12 giornate di campionato, infatti, posizionano la squadra di coach Galetti a +6 sulle seconde, Olimpia Castello 2010 e Basket 2000 Reggio Emilia, con una grande autostima acquisita in tutto il gruppo gialloblu. Capitan Sichel e compagni, infatti, sono pronti ad affrontare l’ultimo impegno casalingo di domenica 22 dicembre alle ore 18 al PalaMagni contro Anzola Basket con tanta voglia di centrare un record importante, quello di chiudere l’annata con 12/13 vittorie totali.

Per farlo, l’attenzione su Anzola è veramente alta, con i prossimi avversari dei Bees che arrivano al match del PalaMagni nel pieno mezzo di un mucchio selvaggio, a quota 10 punti in classifica (appesi al treno playoff ma a soli 2 punti dai playout). Anzola arriva al PalaMagni al termine di una brutta sconfitta casalinga contro Virtus Spes Vis Imola, con il 59-69 finale arrivato al termine di un match ‘’sporco’’, con lo strappo finale di Imola nell’ultimo quarto con un parziale firmato 9-19. Baccilieri, Muzzi e Villani sono stati capaci di andare in doppia cifra per la squadra di Spaggiari nell’ultimo impegno, con Anzola orfana dell’ex indimenticato di Fiorenzuola Agostino Donati.

In casa gialloblu, la crescita di condizione di Fowler (13 punti per lui nell’ultima uscita) e quella di Livelli e Zucchi sono note positive che si aggiungono al momento di forma di Bracci e Ricci. In recupero anche capitan Sichel, fermo nelle ultime due gare a causa di un problema muscolare al quadricipite, ma il suo impiego nel match contro Anzola sembra abbastanza difficoltoso. Prima della partita, è un weekend di Natale di grande festa quello messo in piedi dalla società gialloblu. Sabato 21 dicembre, alle ore 17, verrà finalmente inaugurata la nuova sede gialloblu in Piazza Marsala a Fiorenzuola, con un aperitivo aperto a tutti in presenza di tutti i giocatori nell’inaugurazione della Fiore Hive. A seguire, domenica dalle ore 14 prima della gara di Serie C Gold sarà tempo della Festa di Natale per tutto il settore giovanile di Fiorenzuola Bees ed il Minibasket.

Tempo di Natale; lo sciame gialloblu vuole chiudere il 2019 con un ultimo grande sorriso.