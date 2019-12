Fiorenzuola, ufficiale la risoluzione del contratto di Francesco Bigotto

U.S. Fiorenzuola 1922 comunica ufficialmente la risoluzione del contratto che la legava alle prestazioni sportive del proprio tesserato Francesco Bigotto.

“Francesco – si legge in una nota del club -, arrivato a Fiorenzuola d’Arda nell’estate del 2017, ha collezionato con la maglia rossonera 71 presenze, con 15 reti all’attivo e diventando ben presto una colonna dello spogliatoio. Dopo l’infortunio al legamento crociato del ginocchio al Mapei Stadium di Reggio Emilia nello scorso febbraio 2019, in questa stagione Bigotto ha iniziato questa stagione recuperando dall’infortunio, riuscendo a rientrare dalla 5° Giornata nel derby contro la Vigor Carpaneto per 10 minuti. Da lì, in questa stagione Francesco ha collezionato 9 presenze di cui 1 da titolare e 216 minuti complessivi di gioco. E’ stato proprio Francesco – spiega il club – a voler scrivere alcune righe per salutare tutta la famiglia di U.S. Fiorenzuola 1922”.

“Alla società – le parole del giocatore -, agli staff di questi tre anni, ai tifosi e a tutte le persone vicine all’US Fiorenzuola.

Scrivo queste righe con il cuore in mano e facendo fatica a trovare le parole giuste. Mi trovavo due anni e mezzo fa pieno di dubbi nell’arrivare qui e lascio oggi con la certezza di aver trovato amicizie, relazioni professionali colme di stima e una grande famiglia che merita sul campo tutto il meglio che si possa augurare. Saluto con la sicurezza e l’orgoglio di aver sempre dato tutto per questa maglia e con la consapevolezza di aver lasciato un segno importante. Ringrazio la società, ringrazio gli staff che mi hanno accompagnato in queste stagioni, i tanti compagni che ho incontrato in questa avventura e gli appassionati tifosi che mi hanno sempre fatto sentire un giocatore importante, nei momenti felici e in quelli difficili.

Oggi si chiude un capitolo della mia vita che non potrò dimenticare, a fronte di una decisione che mai avrei voluto dover prendere. Sarò sempre in prima fila a tifare per voi, domenica dopo domenica. Grazie per lo stupendo viaggio insieme, grazie Fiorenzuola. Un abbraccio,

Francesco”

“Tutta la società rossonera – conclude il comunicato – ringrazia Francesco per la grande professionalità e la grande presenza dimostrata in questi anni colmi di ricordi, augurandogli il meglio sotto il profilo sportivo e personale nelle prossime esperienze. Buona fortuna da parte di tutto U.S. Fiorenzuola, Francesco”.