Frana di Folli, la Provincia inizia i lavori per il ripristino della viabilità

L’importante dissesto franoso che ha coinvolto la sede stradale in località Folli, sulla Strada provinciale n. 654 R di Valnure a causa dell’ultima emergenza maltempo, come noto, ha reso necessaria la chiusura del tratto di strada interessato in attesa di un primo assestamento del dissesto.

Per andare incontro alle esigenze dei cittadini, che devono servirsi di percorsi alternativi e disagevoli per gli spostamenti a valle, la Provincia si è immediatamente attivata, monitorando quotidianamente l’evoluzione del fenomeno franoso allo scopo di individuare il momento più opportuno per intervenire adeguatamente e senza spreco di risorse per poter ripristinare le condizioni di percorribilità del tratto di strada interessato, dello sviluppo complessivo di circa 50 metri.

“La Provincia – spiega una nota – non dispone delle risorse necessarie per far fronte ad un intervento risolutivo ma, nonostante le difficoltà e in attesa dell’assegnazione dei fondi, questa mattina si è dato avvio ai lavori finalizzati alla regimazione delle acque superficiali con l’obiettivo di eliminare una delle cause responsabili del movimento del corpo di frana e facilitare il consolidamento dell’ammasso”.

“L’intervento, cui la Provincia farà fronte con l’utilizzo di risorse proprie pur avendo provveduto alla tempestiva richiesta in Regione, prevede, oltre alla pulizia dell’area dalle piante e/o arbusti, la realizzazione di una rete di canali per la regimazione delle acque superficiali finalizzata alla deacquificazione dei terreni dissestati e, quindi, funzionale all’eventuale ripristino di un collegamento – anche solo pedonale – che possa consentire ai cittadini di attraversare in sicurezza il tratto chiuso alla circolazione veicolare”.

A questo proposito il Presidente Barbieri sottolinea “l’impegno finanziario della Provincia che ancora una volta fronteggia un’ulteriore situazione di emergenza legata al dissesto idrogeologico di cui la viabilità provinciale è vittima, con utilizzo di risorse proprie”.

Continua intanto il monitoraggio di tutte le strade provinciali a cura del servizio Viabilità della Provincia di Piacenza.