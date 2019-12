Frana sulla 45 a Ottone, la Prefettura “Viabilità ripristinata entro sera”

La prefettura di Piacenza rende noto che la strada Statale 45, dopo l’interruzione della serata 25 dicembre 2019, nel Comune di Ottone in località Catribiasca, al confine con la provincia di Genova, sarà riaperta in serata dopo la messa in sicurezza del versante interessato da una frana e dalla caduta di molti tronchi d’albero, grazie all’intervento delle squadre Anas entrate in azione.

Il ripristino della viabilità a meno di 24 ore dall’intervento è reso possibile dall’immediato intervento delle strutture operative del servizio di protezione civile — carabinieri, Vigili del Fuoco, Anas, Telecom, Amministrazione comunale di Ottone (in particolare il Sindaco Federico Beccia e il consigliere Fabio Bardini) e Provincia di Piacenza — coordinate dalla Prefettura.

E’ agibile la viabilità alternativa sulla strada provinciale 685 della Val d’Aveto, che consente di mantenere il collegamento ordinario tra le province di Piacenza e di Genova e sulla quale l’Amministrazione provinciale ha ripetuto lo spargimento di sale per scongiurare la formazione di ghiaccio nelle ore notturne.