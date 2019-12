Fratelli d’Italia, sabato Assemblea programmatica a Piacenza 

“Un appuntamento di confronto e condivisione della nostra azione politica in vista delle elezioni regionali”.

E’ Filippo Bertolini, portavoce provinciale di Fratelli d’Italia, ad annunciare l’Assemblea programmatica del partito in programma sabato 14 dicembre alle ore 15 nella sede del partito in via Stradella n.10 a Piacenza. “Abbiamo chiamato a raccolta dirigenti e amministratori locali che, grazie ad un proficuo e costante lavoro, rappresentano sul territorio le esigenze dei cittadini e che si battono per un rilancio del nostro territorio provinciale”.

Per Bertolini “l’appuntamento sarà anche l’occasione per programmare le future iniziative, oltre che per individuare alcuni spunti programmatici di svolta alternativi al governo regionale delle sinistre”. “In particolare – spiega – la controffensiva politica di Fratelli d’Italia non vuole limitarsi ad una contestazione fine a se stessa dell’azione della Giunta Bonaccini, ma ad individuare quei settori, dalla sanità all’industria ed al commercio, dalla cultura all’urbanistica, nei quali la discontinuità con la sinistra non risulta evidente solo sul piano politico ma anche e soprattutto su quello amministrativo”.

“L’incontro – conclude Bertolini – con l’approssimarsi delle festività del Santo Natale, sarà infine l’occasione per il tradizionale scambio degli auguri”.