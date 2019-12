Frontale sul rettilineo di Grazzano Visconti a Vigolzone (Piacenza).

Lo scontro è avvenuto alle prime ore del mattino del 14 dicembre: coinvolte due auto, feriti i conducenti in modo non grave. Sul posto per i soccorsi autoinfermieristica del 118 e la Pubblica Assistenza Valnure, i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi.