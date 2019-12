Gas Sales in campo a Santo Stefano: sfida da bollino rosso con Civitanova

Natale e Santo Stefano in campo per la SuperLega Credem Banca: il 25 dicembre alle 18 si sfidano Trento e Ravenna in diretta Rai Sport, il giorno successivo in campo le altre formazioni con 4 gare alle 18 su Eleven Sport e il derby Milano – Monza alle 19 in diretta Rai Sport.

Sfida da bollino rosso per la Gas Sales Piacenza, che al Palabanca ospite la capolista Civitanova. I biancorossi sono reduci contro Cisterna dall’ennesimo tie break di questa stagione, che questa volta non ha sorriso alla squadra di Gardini. A Piacenza arrivano i Campioni d’Italia, d’Europa e del Mondo, che si sono tolti lo sfizio di chiudere il girone di andata da imbattuti grazie al successo con Trento nel recupero del decimo turno. I cucinieri, primi a + 7 da Perugia e Modena, nei Quarti di Coppa Italia ospiteranno Monza.

“Quella contro Civitanova sarà una sfida molto tosta contro una squadra come la Lube – inquadra la sfida Dick Kooy -: possono contare su giocatori di livello assoluto, abituati a giocare tante partite. Sarà l’ultima partita di quest’anno e vogliamo chiudere nel migliore dei modi davanti ai nostri tifosi. Vogliamo giocare al massimo: proveremo a sfruttare a nostro favore certe situazioni”. In casa Civitanova parla Kamil Rychlicki: “Siamo molto felici, ovviamente, per come abbiamo chiuso il girone di andata, ovvero con tutte vittorie. Va considerato, però, che si tratta solo della prima metà e giovedì iniziamo il nuovo percorso nel girone di ritorno: massima attenzione a Piacenza, dunque, perché nessuno discorso è ancora chiuso e noi vogliamo continuare il bellissimo percorso fin qui intrapreso”.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Civitanova)

EX: Alessandro Fei a Civitanova dal 1998 al 2001 e dal 2014 al 2016; Dick Kooy a Civitanova nel 2012-2013; Dragan Stankovic a Civitanova dal 2009 al 2019.

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Robertlandy Simon – 5 battute vincenti alle 100 (Cucine Lube Civitanova).

In carriera: Juantorena – 22 punti ai 4100 e – 4 battute vincenti alle 500 (Cucine Lube Civitanova); Simone Anzani – 4 battute vincenti alle 100 (Cucine Lube Civitanova); Iacopo Botto – 6 punti ai 2900 (Gas Sales Piacenza); Jiri Kovar – 7 punti ai 1700 (Cucine Lube Civitanova).

1a Giornata di Ritorno SuperLega Credem Banca

Mercoledì 25 dicembre 2019, ore 18

Itas Trentino – Consar Ravenna Diretta RAI Sport Diretta streaming su raiplay.it

Giovedì 26 dicembre 2019, ore 18

Gas Sales Piacenza – Cucine Lube Civitanova Diretta Eleven Sports

Kioene Padova – Leo Shoes Modena Diretta Eleven Sports

Globo Banca Popolare del Frusinate Sora – Calzedonia Verona Diretta Eleven Sports

Sir Safety Conad Perugia – Top Volley Cisterna Diretta Eleven Sports

Giovedì 26 dicembre 2019, ore 19

Allianz Milano – Vero Volley Monza Diretta RAI Sport Diretta streaming raiplay.it

Turno di Riposo: Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia

Classifica: Cucine Lube Civitanova 35, Sir Safety Conad Perugia 28, Leo Shoes Modena 28, Allianz Milano 25, Itas Trentino 24, Consar Ravenna 16, Kioene Padova 15, Vero Volley Monza 15, Calzedonia Verona 14, Gas Sales Piacenza 12, Top Volley Cisterna 9, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 9, Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 4.