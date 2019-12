Gas Sales in lotta contro gli infortuni scende in campo contro Allianz Milano

Trasferta meneghina per la Gas Sales Piacenza che sarà impegnata domenica 8 dicembre nell’undicesima giornata di campionato SuperLega Credem Banca sul taraflex dell’Allianz Cloud contro l’Allianz Milano.

Un’altra sfida importante per i piacentini: Fei e compagni sono alla ricerca della terza vittoria consecutiva e sono chiamati a una prova di carattere in casa della quinta in classifica a quota 16 punti. Dopo i successi arrivati con Padova e Sora al tie break, i biancorossi vogliono proseguire il trend positivo, consapevoli che la sfida che li attende non sarà facile. Alla banda di mister Gardini, inoltre, si è aggregato da ieri Matteo Pistolesi, giovane e talentuoso palleggiatore arrivato direttamente da Mondovì per sostituire l’infortunato Matteo Paris. Il regista torinese è a disposizione e pronto a dare il suo contributo in partita ai compagni.

Qualche infortunio di troppo, infatti, ha condizionato questa prima parte di stagione della Gas Sales Piacenza come è consapevole mister Andrea Gardini. Proprio il tecnico di Bagnocavallo alla vigilia di questa importante sfida indica quali sono le linee guida che la squadra dovrà seguire:

“Arriviamo alla sfida di domenica con qualche problemino, abbiamo recuperato qualche giocatore ma anche Milano è alle prese con qualche giocatore infortunato. La gara sarà complicata, Milano è una squadra di grande livello con giocatori importanti e non a caso è quinta in classifica. Sarà una partita difficile ma da parte nostra c’è la volontà di continuare il percorso di crescita, cercando di essere più puliti nel nostro gioco e sfruttare al meglio certe situazioni che siamo bravi a crearci durante il match ma che a volte non riusciamo a concretizzare”.

Anche l’Allianz Milano è alla prese con qualche problema di infermeria: Piano e Alletti, infatti, sono fermi ai box e senza i due centrali, mister Roberto Piazza ha dovuto adattare nel ruolo il francese Trevor Clevenot. La certezza, invece, per i meneghini si chiama Abdel Aziz Nimir: l’opposto olandese, infatti, rappresenta il pericolo numero per Fei e compagni. Mvp del mese di novembre, in 5 gare disputate, Nimir ha messo a segno ben 127 punti e sfiorato il record dai 9 metri durante la terza giornata di campionato contro la Consar Ravenna, siglando ben 10 ace. Gli uomini di Piazza, inoltre, dopo aver centrato la prima vittoria in casa nella sfida contro Vibo Valentia vogliono ripetersi davanti ancora al proprio pubblico per non perdere la scia delle prime quattro in classifica.

La gara tra Allianz Milano e Gas Sales Piacenza sarà trasmessa in diretta streaming domani 8 dicembre su Eleven Sports alle ore 18

EX: Fabio Fanuli a Milano nel 2017-2018; Alessandro Tondo a Milano dal 2016 al 2019.

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Trevor Clevenot – 7 attacchi vincenti ai 1000 (Allianz Milano).

In carriera: Jan Kozamernik – 1 muro vincente ai 100 (Allianz Milano); Iacopo Botto – 10 punti ai 2900 (Gas Sales Piacenza); Dragan Stankovic – 2 punti ai 2200 e – 11 attacchi vincenti ai 1500 (Gas Sales Piacenza); Nemanja Petric – 28 punti ai 2500 (Allianz Milano); Luka Basic – 31 punti ai 100 (Allianz Milano); Aimone Alletti – 40 punti ai 1900 (Allianz Milano); Nimir Abdel-Aziz – 9 punti ai 1200 (Allianz Milano).