Gestione profughi, ok dalla giunta al rinnovo dell’intesa con Asp

Ok al rinnovo del protocollo con l’Asp “Città di Piacenza” per la gestione dei migranti.



Il via libera è arrivato dalla giunta comunale. Il nuovo “Protocollo di Intesa in materia di prima accoglienza e assistenza dei richiedenti protezione internazionale”, proposto dalla Prefettura e che interessa il territorio comunale di Piacenza, riguarda il biennio 2020/2021: oltre a Comune, Prefettura e Asp, vede coinvolte Questura e Ausl. Il protocollo “è indirizzato a garantire un sistema territoriale di accoglienza rivolto ai richiedenti protezione internazionale già presenti nel territorio del Comune di Piacenza e di quelli che verranno assegnati durante il biennio 2020-2021, sulla base della quota determinata in misura percentuale alla popolazione residente”.

“È indispensabile – si legge nella delibera di giunta – formalizzare gli impegni e gli obblighi reciproci delle parti per indirizzare l’azione amministrativa coordinata dalla Prefettura, nel territorio del comune di Piacenza, tesa a realizzare un sistema integrato di interventi e servizi sociali per la gestione dell’accoglienza e dell’assistenza rimuovendo gli ostacoli al pieno inserimento sociale, culturale ed economico e promuovendo la partecipazione dei cittadini stranieri alla vita pubblica locale attraverso progetti di lavoro socialmente utile per valorizzare la consapevolezza dei diritti e dei doveri connessi alla condizione di cittadino straniero richiedente protezione internazionale”.

Il Comune di Piacenza “si impegna a garantire la collaborazione con la rete dei servizi territoriali attraverso il proprio Servizio sociale, in particolare con i progetti di cui è titolare afferenti l’accoglienza di immigrati in particolari situazioni di vulnerabilità (Progetto “Oltre la strada” e Progetto S.P.R.A.R./SIPROIMI), nonché attraverso la partecipazione ad incontri e collaborazioni con la rete dei servizi territoriali nella progettazione di interventi sul tema; è inoltre componente dell’”Organismo di Valutazione delle strutture di accoglienza temporanee”, presieduto dalla Prefettura di Piacenza, con funzioni di monitoraggio e controllo delle prestazioni rese dai gestori delle strutture temporanee di accoglienza nella città capoluogo”.

Asp “Città di Piacenza” si occuperà invece della gestione e assistenza dei migranti. Come già specificato nella precedente versione del documento, “si impegna a organizzare l’attività di accoglienza integrata in contesti diversi dalla propria sede “Ex Vittorio Emanuele II” di via Campagna n.157”: una modifica, quest’ultima, che era stata chiesta dal Comune in modo da non recare “alcun disturbo o disagio agli ospiti dei servizi rivolti agli anziani non autosufficienti”.

“Il numero massimo di migranti da accogliere da parte dell’Asp – specifica il Protocollo – sarà correlato alla percentuale del rapporto tra il totale della popolazione residente in provincia e il totale dei residenti del Comune capoluogo, secondo l’ultimo censimento. Il numero complessivo non potrà in alcun modo superare le 200 unità, intese come soglia massima, finché l’equità di distribuzione territoriale non sarà dimostrata anche per gli altri Comuni della provincia, in forma singola o associata in Unione. La Prefettura, tuttavia, si riserva la facoltà di superare tali limiti laddove dovessero verificarsi assegnazioni, da parte del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Bologna, di un numero di migranti superiori a quanto ipotizzato”.