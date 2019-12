Gianfranco Rizzi (C.E. Yama Arashi) eletto nel WAKO Coaches Committee per i prossimi quattro anni

Una ciliegina sulla torta in un’esperienza indimenticabile ai massimi livelli.

I Mondiali di kicboxing ad Antalya (Turchia) hanno regalato il titolo iridato alla C.E. Yama Arashi grazie all’oro di Davide Colla nel Pointfight (Senior, categoria al limite dei 69 chilogrammi). Ma non è tutto: il direttore tecnico del sodalizio piacentino, Gianfranco Rizzi, è stato eletto nel WAKO Coaches Committee, organismo in carica per i prossimi quattro anni.

Rizzi è l’unico rappresentante italiano nel comitato composto anche da Daimi Akin (Norvegia, chairman), Miograd Jotic (Serbia), Istvan Kiraly (Ungheria), Dave Heffernan (Irlanda), Dev Barret (Gran Bretagna), Nikos Memmos (Grecia), Junior Kistow (Trinidad e Tobago), Seda Duygu Aygun (Turchia), Wilson Okon Goodwin (Nigeria), Essa Abu Nassar (Giordania) e Roman Chizhov (Russia).