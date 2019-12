Gossolengo, il sindaco Balestrieri “Nel bilancio previsionale nessun aggravio per le casse comunali”

Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa del sindaco di Gossolengo Andrea Balestrieri a proposito del bilancio previsionale dell’amministrazione, che sarà portato in consiglio comunale a dicembre

“Nel consiglio comunale di Dicembre sarà approvato il bilancio previsionale 2020. Si tratta della prima volta dopo molti anni che l’amministrazione riesce a farlo prima del 31 dicembre evitando così gli inconvenienti legati all’esercizio provvisorio; questo è stato reso possibile grazie all’impegno concorde di tutti i dipendenti comunali, i funzionari responsabili e gli assessori di riferimento. In occasione dell’approvazione sarà illustrato chiaramente che tutti i servizi offerti fino ad ora dal comune di Gossolengo saranno mantenuti e ove possibile migliorati. Connessa all’approvazione del bilancio è la delibera di giunta relativa ai costi previsti per gli amministratori, che è stata, nei mesi scorsi, oggetto di polemiche. In primo luogo, si conferma che nell’anno 2019 non è stata effettuata alcuna variazione riguardante i compensi previsti per il sindaco e per gli assessori.

Come precedentemente dichiarato, per l’anno 2020, ho inteso valorizzare l’operato degli assessori della mia giunta per il loro impegno assiduo e di qualità, sempre più finalizzato ad un aumento e miglioramento dei servizi offerti dal Comune e ad un’attenta revisione di quelli in essere. Tale valorizzazione non produrrà alcun aggravio per le casse comunali, come del resto già parzialmente illustrato in occasione della discussione dell’interpellanza presentata dal gruppo di minoranza “Insieme per Gossolengo” nella quale venivano paventati aumenti per decine di migliaia di euro annuali a carico del comune.

Si precisa che nel 2020 le voci di bilancio relative ai compensi degli amministratori, sia per gli assessori che per il sindaco, unitamente agli oneri finanziari derivanti dalle assenze dal posto di lavoro, sono previste inferiori rispetto a quelle messe a bilancio dalla precedente amministrazione. La valorizzazione dell’operato degli assessori si è resa possibile grazie ad un differente bilanciamento delle voci di spesa. I compensi lordi mensili per il 2020 saranno così definiti: sindaco 1.100€ (in precedenza 1129€) vicesindaco 450€ (in precedenza 360€), assessori 350€ (in precedenza 360/180€). Tutti i compensi citati rimangono comunque ampiamente al di sotto di quanto previsto dal D. M. n° 119/2000 che definisce gli adempimenti di legge, riferiti alle indennità spettanti agli amministratori.

L’attuale amministrazione si riserverà di anno in anno di valutare l’opportunità di ricorrere ad eventuali adeguamenti delle medesime indennità legati al sostegno di specifiche progettualità”.