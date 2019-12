Gragnano, ok al previsionale 2020. E’ il primo Comune della Provincia

Il Comune di Gragnano Trebbiense ha approvato il Bilancio Preventivo 2020.

“Siamo il primo Comune della Provincia ad approvare il bilancio, ne siamo soddisfatti – commenta il sindaco Patrizia Calza -. Non perché si tratti di una gara a chi arriva primo ma perché ciò ci consente di essere operativi fin da gennaio nel perseguire gli obiettivi che ci siamo proposti. Un risultato che va ascritto soprattutto all’impegno di tutti i dipendenti comunali tutti e, in particolare, dell’ufficio Ragioneria”.

E’ toccato all’assessore Frattola illustrare i punti più salienti della manovra finanziaria locale. Il bilancio chiude a 4.900.000 euro le entrate correnti sono previste in 3.200.000 euro di cui 2.600.000 per Imu, Tasi, Irpef e recupero evasione. Le uscite correnti invece sono pari a 3.118.000 euro. “L’Amministrazione – prosegue il sindaco – procede nella strategia di riduzione del debito che, nel triennio, comincia a evidenziare dati significativi. Tutti i servizi vengono confermati, cercando di riqualificare al meglio la spesa proseguendo nell’azione intrapresa negli anni precedenti, per esempio riducendo la spesa per riscaldamento illuminazione attraverso gli interventi di efficientamento realizzati”.

“Rimangono inalterate le aliquote di Tasi, Addizionale Irpef (invariata da nove anni) e IMU, nonostante già dallo scorso anno lo Stato consentirebbe di procedere ad aumenti. Gli interventi più significativi saranno finanziati attraverso contributi nazionali o regionali così come accaduto per la Palestra e il Centro Culturale. In particolare nel DUP 2020-2022 compare la ristrutturazione e l’adeguamento simico della scuola Materna per un importo di un milione di euro, la cui realizzazione è subordinata all’aggiudicazione di contributi a valere sulla L. 23 dell’Edilizia Scolastica”.

In chiusura il sindaco, ricordando che si trattava dell’approvazione del primo documento contabile del nuovo mandato amministrativo, ha ringraziato i consiglieri del passato e ha sottolineato il “privilegio” che tutti i consiglieri comunali possono vantare: “quello di poter lavorare nell’interesse di tutta comunità”. “Ciò che si può fare in tanti modi ma in particolare attraverso l’impegno politico, anche se spesso non se ne vede, nell’immediato, l’efficacia. Proprio come accade al contadino che – così racconta Karen Blixen – cercando di porre rimedio ad un improvviso sinistro intervenuto di notte, lavora al buio, incespicando, cadendo e spostandosi da un lato all’altro alla cieca, scoprendo solo al mattino di aver disegnato coi propri passi, durante le peripezie della notte, l’immagine di un cigno” – ha ricordato il sindaco.