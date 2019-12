Sono in fase di conclusione alcuni lavori di manutenzione degli edifici scolastici del comune di Gragnano Trebbiense (Piacenza).

“Gli interventi – precisano il sindaco Patrizia Calza e l’assessore ai lavori pubblici Cristiano Schiavi – hanno riguardato le strutture destinate alla scuola materna a quella primaria, alla secondaria di primo grado. In particolare si è intervenuti sulle coperture al fine di migliorarne la protezione e l’impermeabilizzazione, rimuovendo così alcune infiltrazioni d’acqua che siano evidenziate in occasione delle recenti abbondanti e continue precipitazioni”.

I lavori sono stati svolti dall’impresa Timoni Fernando e C. Per un importo di 16.800 euro (Iva compresa). Nel contempo, sempre nell’ottica della sicurezza, si è provveduto alla sostituzione dei copri termosifoni della scuola materna per un importo di 2.195 euro.

“Inoltre, come ad ogni inizio di anno scolastico – ricorda l’assessore Alessandra Tirelli – l’amministrazione ha provveduto stanziare risorse per arredi e cancelleria. Per l’anno scolastico 2019/2020 l’importo è pari complessivamente a 6.383,18 euro”.