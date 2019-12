I figli di Borsellino “Uso improprio dell’immagine di nostro padre”, FdI “Non è la nostra locandina”

Manfredi, Lucia e Fiammetta Borsellino diffidano Fratelli d’Italia che, nel manifesto di presentazione di una serata a Podenzano (Piacenza) hanno utilizzato utilizzato immagine e nome del padre, Paolo Borsellino, ucciso dalla mafia il 19 luglio.

Ne dà notizia l’agenzia di stampa Adnkronos. “Con riferimento ai manifesti elettorali del movimento politico ‘Fratelli d’Italia’ che indebitamente recano l’effige di nostro padre e la dicitura ‘Borsellino vive’, oltre a dissociarci decisamente da questa improvvida iniziativa diffidiamo pubblicamente – dicono i figli del giudice, nel lancio di agenzia Adnkronos – i responsabili del partito politico dall’utilizzare in qualsiasi forma e modo l’immagine e il nome di Paolo Borsellino”. “Ci riserviamo per ogni altro aspetto di adire le vie legali per l’uso improprio e illegittimo che è stato fatto dell’immagine e del nome di nostro padre”.

Da parte di Fratelli d’Italia Piacenza si precisa che nella locandina ufficiale di presentazione della serata in realtà non compare, nè viene citato, Paolo Borsellino.

PIACENZA: FOTI, ‘NESSUN USO IMPROPRIO IMMAGINE BORSELLINO PUO’ ADDEBITARSI A FDI’

“Fratelli d’Italia Piacenza non ha affisso alcun manifesto con l’immagine di Paolo Borsellino, tanto meno per pubblicizzare l’incontro pubblico di Podenzano. Vero invece è che su Facebook, nella pagina ufficiale di Fratelli d’Italia Piacenza e nella mia, in quanto organizzatore dell’iniziativa, è facilmente reperibile il post diffuso per pubblicizzare l’iniziativa che reca come grafica una striscia tricolore”.‎

“Ciò detto, e quindi escluso ogni e qualsiasi coinvolgimento nei fatti oggetto di diffida, siamo stati notiziati dalla stampa locale di un post modificato nel senso indicato dagli eredi Borsellino‎ postato sempre su Facebook. A riprova della nostra piena buona fede siamo intervenuti per l’ immediata cancellazione. Il nostro corretto agire è dunque fuori di dubbio e siamo certi che gli eredi Borsellino converranno con noi perché nessun utilizzo improprio dell’immagine del Giudice ci può essere addebitato”.

Così Tommaso Foti Vice Capogruppo Vicario di Fratelli d’Italia replica al comunicato degli eredi Borsellino.