I Fiorenzuola Bees vincono ancora, contro Ferrara finisce 103-95

Ancora una vittoria per i Fiorenzuola Bees che nell’11esima giornata del Campionato Serie C Gold Emilia Romagna superano tra le mura amiche Ferrara Basket con il risultato finale di 103 a 95.

LA PARTITA – Cortesi inaugura il match con la sua proverbiale concretezza in favore di Ferrara Basket 2018, con Cattani dal piazzato che fa partire meglio gli ospiti al 3’. 4-8.

E’ ancora Cattani da 3 punti a realizzare il +6 in favore degli ospiti, con coach Galetti che chiama il primo timeout pieno della gara. 6-12.

Maggiotto di pura voglia recupera un rimbalzo offensivo e serve Livelli al 6’ per la bomba che incendia il PalaMagni. E’ sorpasso. 14-12.

Seravalli con la scorribanda mette nuovamente la freccia per Ferrara, ma Maggiotto risponde con una tripla nonsense che vale il 22-21 per i Bees. I gialloblu chiudono il primo quarto avanti di 1 lunghezza. 24-23.

Galli inaugura con 4 punti personali il secondo parziale, con Fiorenzuola che arriva fino al +7. In casa estense, Percan si mette in proprio e ricuce il gap al 15’. 32-30.

Marchetti spalle a canestro risulta un rebus difficilmente risolvibile per Ferrara, e fa nuovamente allungare Fiorenzuola fino al 42-37 al 19’.

Cortesi dalla linea della carità fa -1, ma Livelli glaciale chiude la prima metà di partita sul 44-41 in favore dei Bees gialloblu.

Due triple di fila di Marchetti inaugurano il terzo parziale, incendiando un PalaMagni esaurito. Livelli conquista e converte un gioco da 3 punti per il 59-51 al 24’. Cortesi spara da 3 con una conclusione clamorosa, gli risponde dall’angolo Fowler sull’azione seguente. 69-59 al 27’.

Fiorenzuola tiene la doppia cifra di vantaggio fino al 29’, con Marchetti che dall’arco chiude il terzo parziale sul 76-63 in favore dei Bees di coach Galetti.

Ad inizio ultimo quarto Cortesi prova a mettere paura a Fiorenzuola ricucendo fino al -6 al 33’, prima che Marchetti e Galli provino a dare la scossa in casa Bees. 84-73 al 34’.

Ancora Marchetti porta i gialloblu sul +9 al 37’ per l’89-80, ma Cortesi e Seravalli non ci stanno e con 5 punti in un amen riportano Ferrara sul 96-93 al 39’ rendendo il finale di gara avvincente.

Bracci dai liberi riporta 2 possessi di vantaggio a Fiorenzuola, con Maggiotto che in step-back riporta Fiorenzuola a +6 sul 99-93.

Fiorenzuola Bees chiude sul 103-95, con il tripudio da parte dei propri tifosi.

Campionato Serie C Gold Emilia Romagna – 11° Giornata

Pallacanestro Fiorenzuola 1972 vs Ferrara Basket 2018 103-95 (24-23; 44-41; 76-63; 103-95)

Fiorenzuola Bees: Galli 12; Sichel ne; Bracci 17; Rigoni ne; Marchetti 29; Dias 3; Livelli 14; Superina ne; Zucchi; Fowler 6; Ricci 4; Maggiotto 18. All. Galetti

Ferrara Basket 2018: Benedetti ne; Cattani 12; Cortesi 28; Percan 19; Seravalli 20; Legnani 2; Fortini 2; Poli 2; Ruina ne; Ghirelli L. ne; Ghirelli M. 10. All. Furlani

Arbitri: Piedimonte – Moratti