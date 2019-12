I ladri non vanno in vacanza, furto in abitazione in via Baio

Furto in abitazione in via Baio a Piacenza, tra il 22 e il 23 dicembre, in un appartamento lasciato incustodito.

Sul posto sono intervenute le volanti della polizia. I proprietari hanno trovato la porta completamente aperta, come pure la porta finestra sul terrazzo. I soliti ignoti hanno messo le camere a soqquadro, per un bottino ancora da quantificare. E’ stata portata via pure la chiavetta di ingresso.

Indagini sono in corso.