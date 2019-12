I Lyons sfiorano l’impresa, Calvisano passa nel recupero

A un passo dalla storia. Fino all’ultimo secondo i Lyons di Garcia e Baracchi hanno sognato di poter battere i Campioni d’Italia del Kawaski Robot Calvisano.

Fino al calcio di punizione di Casilio, arrivato oltre l’80° minuto, i Lyons erano in vantaggio per un solo punto con grande merito, dopo aver disputato una prova tenace e coraggiosa che ha messo alle corde il XV di Massimo Brunello. Alla fine resta un solo punto in classifica e un po’ di rammarico, ma anche la consapevolezza di poter mettere in difficoltà tutte le squadre del campionato, anche le più quotate.

Sitav Rugby Lyons che parte subito forte, attaccando dal primo minuto e conquistando un calcio di punizione dai 40 metri: Guillomot cerca la via dei pali ma è sfortunato, con la palla che scheggia il palo esterno. Calvisano sbroglia la situazione e riesce a risalire il campo, sfruttando anche un fallo che permette ai Campioni d’Italia di arrivare nei 22 metri bianconeri. Si mette in moto la maul avanzante di Calvisano, che sbaraglia la resistenza Lyons fino alla meta di Alessandro Izekor, uno dei giovani più interessanti della formazione ospite. Ma i Leoni sono determinati a fare belle figura in una partita così prestigiosa, e gli avanti bianconeri suonano la carica: da una mischia a centrocampo Bottacci avanza palla in mano, creando il buco per Giovanni Via, fermato a pochi metri dalla linea di meta, prima che l’ovale arriva a Rollero al largo che può tuffarsi per la meta del pareggio al 13’.

Calvisano è una squadra molto esperta e cinica, e trova un punto debole nella formazione Lyons in mischia chiusa, dove conquista un calcio di punizione che permette di risalire il campo e attaccare. Dopo una serie di fasi strette è ancora Izekor a trovare il varco giusto e schiacciare su un pick and go per il nuovo vantaggio dei biancogialloneri. La partita è però piacevole e i Lyons sono aggressivi in difesa: Cissè stoppa un calcio e recupera il pallone, e sull’azione seguente Capitan Bruno arriva a schiacciare il pallone alla bandierina, ma è tutto da annullare per un passaggio in avanti. I bianconeri sfruttano il vantaggio assegnato dall’arbitro e Guillomot accorcia le distanze dalla piazzola.

La partita è durissima, e due Leoni escono per infortunio già alla mezzora: Subacchi e Petillo, entrambi per colpo alla testa. La pressione Lyons resta altissima, e anche Calvisano va in difficoltà, concedendo un altro calcio di punizione da buona posizione: Guillomot trova ancora i pali e i bianconeri sono solo a un punto dai Campioni d’Italia dopo 36 minuti. Calvisano a questo punto sembra palesare qualche difficoltà, con qualche errore tecnico e qualche fallo di troppo: su un pallone recuperato in touche la difesa bresciana è completamente disorganizzata, e Van Zyl ferma l’azione di Guillomot con un in avanti volontario, rimediando un pesantissimo cartellino giallo. Guillomot sceglie ancora la via dei pali, e porta in vantaggio i suoi a pochi minuti dal termine.

È il momento di schiacciare il piede sull’acceleratore per i Lyons, che sfruttano l’assenza di un trequarti nella linea avversaria attaccando al largo con Giovanni Via che trova il varco giusto: l’azione si sposta da Capitan Bruno che arriva a pochi metri dalla bandierina dell’area di meta, dove Calvisano rallenta l’azione. C’è lavoro per gli avanti, e dopo una serie di pick and go la spinta decisiva è di Kyle Stewart, che bagna il suo esordio con la meta che porta i bianconeri a +9. Si va negli spogliatoi sul 23-14, ed è tutto vero.

Il secondo tempo inizia con ancora la mischia del Calvisano a fare la voce grossa, sia in mischia chiusa che in maul, ma stavolta la difesa bianconera respinge l’assalto con decisione nei primi minuti della ripresa. Gli uomini di Garcia e Baracchi risalgono il campo con pazienza, fino ad ottenere un calcio di punizione da oltre 40 metri, con Guillomot che stavolta non centra i pali. Una volta ristabilita la parità numerica Calvisano riprende a macinare gioco, e da una maul avanzante riesce a muovere il pallone a Panceyra Garrido, che trova la strada spianata per la meta che accorcia le distanze al 62’.

Ultimi 20 minuti di fuoco in questa palpitante sfida, con i Lyons che hanno ancora la forza di recuperare palla e attaccare: arriva un altro calcio di punizione leggermente defilato, con Guillomot che ancora preciso dalla piazzola per allungare le distanze sul 26-21. Oggi i Lyons hanno qualcosa di speciale, un fuoco e una determinazione diversi, e ottiene una nuova occasione per i piedi di Guillomot: ancora preciso il francese, che porta i bianconeri sopra il break. Ma la reazione dei Campioni d’Italia non si fa attendere, e arriva subito la meta di Mori dopo una splendida azione alla mano che riporta a -1 Calvisano, quando mancano meno di 10 minuti alla fine del match. Finale batticuore al Beltrametti, con gli uomini di Massimo Brunello che si riversano in attacco, trovando un calcio di punizione dopo un’estenuante multifase nei 22 metri dei Lyons. Casilio è glaciale dalla piazzola e Calvisano porta a casa la partita con bottino pieno, lasciando ai Lyons l’amaro in bocca per una partita che poteva assumere i caratteri della storia.

Dopo la cocente delusione di oggi, per i bianconeri non c’è tempo da perdere: già domenica prossima dovranno dimostrare di aver smaltito il Natale sul campo delle Fiamme Oro, con l’obiettivo di strappare ancora punti preziosi per la classifica.

Sitav Rugby Lyons v Kawasaki Robot Calvisano 29-31 (23-14)

Marcatori: p.t. 7’ mt Izekor tr Casilio (0-7), 14’ mt Rollero tr Guillomot (7-7), 25’ mt Izekor tr Casilio (7-14), 28’ cp Guillomot (10-14), 36’ cp Guillomot (13-14), 40’ cp Guillomot (16-14), 43’ mt Stewart tr Guillomot (23-14)

s.t. 63’ mt Panceyra Garrido tr Casilio (23-21), 66’ cp Guillomot (26-21), 72’ cp Guillomot (29-21), 75’ mt Mori tr Casilio (29-28), 80’ cp Casilio (29-31)

Sitav Rugby Lyons: Via G; Capone, Paz, Subacchi (16’ Conti), Bruno (cap); Guillomot, Fontana; Bottacci (67’ Bance), Petillo (32’ Bance), Cissè; Masselli, Cemicetti (69’ Tedeschi); Stewart (72’ Rapone), Rollero (48’ Cocchiaro), Acosta (60’ Cafaro). A Disp: Pedrazzani, Via A. All. Baracchi

Kawasaki Robot Calvisano: Van Zyl; Balocchi, Mori, Mazza (48’ Panceyra Garrido), Trulla (72’ De Santis); Chiesa (56’ Consoli), Casilio; Koffi, Martani, Izekor (76’ Casolari); Van Vuren, Wessels; Leso (70’ , Luccardi (67’ Morelli), Barducci. A disp: Venditti, Michelini, Gavrilita. All. Brunello

Arb.: Manuel Bottino (Roma)

AA1 Federico Vedovelli (Sondrio) AA2 Filippo Bertelli (Brescia)

Quarto uomo: Francesco Pulpo (Brescia)

Cartellini: 40’ Cartellino giallo a Kyle Van Zyl (Kawasaki Robot Calvisano)

Calciatori: Mathieu Guillomot 7/9, Nicolò Casilio 5/5

Note: Giornata fredda e soleggiata, campo in perfette condizioni, spettatori presenti circa 650

Punti conquistati in classifica: Sitav Rugby Lyons 1 , Kawasaki Robot Calvisano 5

Player of the Match: Alessandro Izekor (Kawasaki Robot Calvisano)

Foto Petrarelli