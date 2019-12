“Idee per mantenersi in salute”, incontro con il prof Smerieri

Idee per mantenersi in salute.

E’ questo il titolo di una serie di incontri formativi organizzati da Uniauser Piacenza, che vedrà domani, mercoledì 4 dicembre, in cattedra il professor Giovanni Smerieri, psichiatra, che sul tema de “il sogno” terrà un corso gratuito e aperto a tutti nel suggestivo contesto della Limonaia di Palazzo Ghizzoni Nasalli, via Roma 12 a Piacenza.

“Come Auser, la qualità della vita in tutte le età è un punto fondamentale di tutte le attività – spiega Marco Marchetta di Auser cultura Piacenza -. L’appuntamento con lo psichiatra e psicoterapeuta Giovanni Smerieri è importante per creare consapevolezza di quanto il confronto e la consapevolezza dei temi legati alla psiche sia importante per comprendere le fasi di longevità della vita che, fortunatamente, una larga parte della cittadinanza piacentina vive”.

L’incontro è gratuito ed è aperto a tutti.