Il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Farina, ha incontrato i militari, fra cui i Pontieri piacentini, impegnati nell’Operazione “Strade Sicure” in varie città d’Italia, per portare loro il saluto della Forza Armata, in occasione delle festività natalizie.

A Milano, il Generale Farina, dopo una breve visita alla Caserma “Santa Barbara” che ospita il Raggruppamento Lombardia-Trentino Alto Adige, comandato dal Colonnello Salvatore Tambè del 2° Reggimento Genio Pontieri, ha salutato i militari che stanno presidiando aree e siti sensibili del capoluogo lombardo. In particolare ha incontrato le pattuglie impegnate presso la stazione della metro “Cadorna” e la piazza “Duomo” di Milano.

Ai soldati, il Generale Farina ha voluto ancora una volta dimostrare “l’orgoglio e la soddisfazione di essere a capo di uomini e donne eccezionali che nell’anno trascorso hanno garantito senza soluzione di continuità la sicurezza e la difesa del Paese”. “Grazie, sono fiero di voi” ha più volte detto stringendo la mano ai militari per strada.

Durante le festività – fa sapere l’Esercito -, gli oltre novecento militari del Raggruppamento Tattico Lombardia-Trentino Alto Adige impegnati nell’Operazione, condotta congiuntamente alle Forze dell’Ordine, continueranno a lavorare incessantemente per garantire la sicurezza nelle strade e nelle piazze con attività di pattugliamento dinamico e vigilanza, operando nelle province di Milano, Monza-Brianza, Varese, Brescia, Bergamo, Como e Bolzano garantendo la sicurezza in ben oltre 80 siti sensibili.