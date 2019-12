“Il Comune di Vigolzone è il primo in provincia a dichiarare l’emergenza climatica”

I Parents for future Val Nure hanno scritto il 19 ottobre scorso al Comune di Vigolzone, invitando l’amministrazione a dichiarare emergenza climatica.

“Abbiamo chiesto agli amministratori di prendersi la responsabilità della situazione, con un atto politico, per contenere le emissioni di co2 a carico del comune e tutto ciò che è in loro potere per contrastare i cambiamenti climatici. Ora a due mesi di distanza – scrivono i Parents for Future Valnure – il Comune di Vigolzone ha dichiarato l’emergenza climatica. E’ il primo Comune della provincia di Piacenza a farlo, approvando la mozione presentata dal gruppo consigliare Vigolzone Insieme”.

Questo significa non l’attribuzione di poteri giuridici eccezionali, ma come assunzione di piena consapevolezza e responsabilità politica.

La mozione quindi “impegna il Sindaco e la Giunta a proporre al Consiglio l’istituzione di un tavolo tecnico per l’ambiente e il clima quale strumento propedeutico alla discussione, all’elaborazione e al monitoraggio delle strategie locali nelle materie di cui all’oggetto della medesima”.

“Siamo fiduciosi che questo sia il primo passo verso un efficace e concreto contrasto ai cambiamenti climatici da parte del comune di Vigolzone – dicono i Parents for Future Vigolzone – e siamo sicuri che questo atto politico e presa di grande responsabilità sia di esempio a tutti gli altri comuni della provincia”.