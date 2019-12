Il Fiorenzuola a Correggio chiude un 2019 dai grandi numeri

Il Fiorenzuola chiude l’anno domenica 22 dicembre con la trasferta a domicilio della Correggese (fischio d’inizio ore 14.30).

Un 2019, quello rossonero, di grandi numeri, con 62 punti complessivi finora conquistati in combinata tra le gestioni Brando (30 punti nel girone di ritorno 2018/2019) e Tabbiani (32 punti finora nel girone di andata 2019/2020 con una partita ancora da giocare). I rossoneri si sono confermati ai piani alti della graduatoria di Serie D Girone D in entrambe le stagioni, collezionando partite importanti con una filosofia ormai ben delineata in tutto l’ambiente. La squadra di mister Tabbiani in questa stagione viaggia all’importante media di 2 punti/partita, con i 32 punti complessivi che l’hanno proiettata al matematico secondo posto in classifica a prescindere dall’esito della gara di Correggio. Numeri importanti, per una squadra che presenta un’età media inferiore ai 22 anni e sta vivendo di entusiasmo e capacità importanti.

La Correggese arriva alla gara guidata dalle reti siglate da due ex rossoneri: Saporetti è il capocannoniere della squadra con 9 reti realizzate, con Bosio a quota 4 centri. I ragazzi di Serpini hanno totalizzato finora 27 punti in classifica, piazzandosi al quarto posto in piena zona playoff. La squadra di Tabbiani arriva invece al match con quattro lunghezze sul Mezzolara, terza forza del campionato, e a -6 della capolista Mantova.

Il Team Manager rossonero Luca Baldrighi inquadra così l’ultima sfida del 2019: ”Contro la Savignanese ci siamo rialzati subito dopo la sconfitta contro il Progresso, per certi versi inaspettata. Credo che i ragazzi stiano facendo un campionato fantastico, con un gruppo coeso e importante; cercheremo di fare una grande partita anche a Correggio contro una squadra importante, per chiudere nel migliore dei modi questo girone di andata”. Tabbiani ha voluto tenere tutti sull’attenti in settimana, provando diverse soluzioni. Nella partita amichevole infrasettimanale di giovedì 19 dicembre contro la Primavera del Parma, terminata 4-1 in favore dei rossoneri, sono andati a segno Piraccini (doppietta), Pozzebon e Colantonio, in un match con ampio minutaggio per tutti gli effettivi.