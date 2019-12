Il Fiorenzuola chiude l’andata alla grande: vittoria esterna a Correggio

Nell’ultima giornata di andata di Serie D (Girone D) il Fiorenzuola sbanca lo Stadio Borelli di Correggio con una partita esaltante, chiusa per 2-3 al termine di 90 minuti palpitanti.

La partita inizia con ben 45 minuti di ritardo a causa dell’acqua ristagnante su un lato del campo e aspirata nel prepartita dopo il sopralluogo del direttore di gara. L’inizio non è dei più favorevoli; i padroni di casa di Mister Serpini guadagnano al 6’ un calcio d’angolo; sugli sviluppi del corner, l’ex della gara Saporetti è il più lesto a battere Battaiola e a portare in vantaggio i reggiani. Il Fiorenzuola sbaglia qualcosa di troppo in fase di impostazione, vivendo un primo quarto d’ora non positivo; su un disimpegno errato della retroguardia rossonera, Franchini colpisce a botta sicura, ma la difesa di mister Tabbiani ci mette una pezza al 12’.

La prima grande occasione di marca Fiorenzuola arriva al 25’, con Corbari che servito perfettamente in ottima posizione spedisce di poco a lato della porta di Sorzi. La Correggese è viva e pericolosa; al 32’ Barbieri conclude da dentro l’area, ma il tiro viene deviato in angolo in extremis. Piovono corner per i padroni di casa, ma Guglieri e compagni si difendono con ordine. Il pareggio rossonero è cosa fatta al 43’: è Corbari a servire Piraccini dentro l’area, con il centravanti rossonero che non lascia scampo a Sorzi. Pochi istanti prima del fischio di fine primo tempo, Battaiola compie un vero e proprio miracolo sul missile dal limite dell’area di Franchini; palla tolta dal sette, e primo tempo che si chiude in parità.

La squadra di Tabbiani inizia la ripresa con grande piglio ed intensità; nei primi 15 minuti c’è solo il Fiorenzuola in campo, con i rossoneri che fanno la voce grossa e vanno in vantaggio al 52’ con Pozzebon, che su assist da destra di Tognoni fa esplodere di gioia i tifosi rossoneri giunti a Correggio. Neanche il tempo di esultare e i rossoneri fanno tris, ancora con Pozzebon, che firma la sua prima doppietta personale in Serie D nel giro di 3 minuti. E’ 1-3 rossonero. La Correggese prova a riorganizzarsi, con Franchini che dal limite mette fuori alla sinistra di Battaiola al 56’. Partita riaperta al 61’, con Saporetti che firma la propria doppietta personale al termine di un’azione iniziata con un presunto fallo di mano dell’ex rossonero e chiusa in area con il rasoterra alle spalle di Battaiola. 2-3.

Girandola di cambi, con la partita che vive momenti palpitanti; all’81’ Tognoni dal limite dell’area centra in pieno la traversa, con la rete sugli sviluppi dell’azione di Arrondini annullata per fuorigioco. Al 92’, in pieno recupero, l’episodio che potrebbe segnare la gara; a Bruzzone viene fischiato un fallo su Carrasco Nunez. In campo sono tante le proteste rossonere, ma per l’arbitro non ci sono dubbi. Sul dischetto va ancora Saporetti, ma Battaiola lo ipnotizza e para un rigore importante, che vale i 3 punti pesantissimi per la squadra di Tabbiani.

Campionato Serie D Girone D – 17° Giornata

Correggese vs U.S. Fiorenzuola 2-3

Correggese: Sorzi; Barbieri; Calanca (82’ Ghizzardi); Valeriani; Mandelli; Riccò (82’ Fattori); Sarzi Maddidini (69’ Lessa Locko); Landi; Franchini (88’ Messori); Saporetti; Carrasco Nunez. All. Serpini. A disposizione: Rossi; Galli; Fiorini; Casini; Davoli.

U.S. Fiorenzuola: Battaiola; Olivera; Guglieri; Zaccariello (75’ Arrondini); Bruzzone; Cavalli; Tognoni (89’ Carrara); Corbari; Piraccini (77’ Boilini); Guerrini (59’ Colantonio); Pozzebon (75’ Tunesi). All. Tabbiani. A disposizione: D’Apolito; Facchini; Hathaway; Zaccariello G.

Reti: 7’ Saporetti (C ); 43’ Piraccini (F); 52’ Pozzebon (F); 54’ Pozzebon (F); 61’ Saporetti (C )

Note:

Ammoniti: Cavalli (F); Riccò (C ); Carrasco Nunez (C )

Al 92’ Battaiola (F) para calcio di rigore a Saporetti (C )