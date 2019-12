“Il futuro è qui”, all’Isii Marconi la terza edizione del convegno sulla cultura tecnica

Sabato 7 dicembre 2019 – dalle ore 15 alle ore 16 e 30 – si terrà presso l’Aula Magna “G. Modonesi” dell’ISII Marconi (via IV Novembre 116, Piacenza) la terza edizione del convegno “Il futuro è qui”.

La giornata si inserisce nell’ambito della seconda edizione del “Festival della Cultura Tecnica” a Piacenza, manifestazione che si rivolge a studenti, famiglie, cittadini, imprese e istituzioni con un calendario di 34 iniziative, in programma dal 17 ottobre al 18 dicembre, utili a valorizzare i percorsi scolastici, formativi e professionali in ambito tecnico-scientifico e, più in generale, dare spazio all’arte del saper fare e alle connessioni virtuose tra il fare e il pensare.

Il convegno “Il futuro è qui”, organizzato dall’ISII Marconi, con la collaborazione di Confindustria Piacenza, del gruppo ex allievi dell’Istituto ISII Group e con il patrocinio del Comune di Piacenza, vedrà la partecipazione di alcune aziende del territorio che illustreranno aspetti innovativi della loro attività. “Lo scopo – spiegano gli organizzatori – è evidenziare che gli studi tecnici hanno piena dignità culturale e rappresentano una chiave importante per entrare nei processi di trasformazione della realtà ed entrare in contatto con le più affascinanti frontiere del cambiamento”.

All’iniziativa saranno presenti come relatori:

Andrea Facchini, MOTRIDAL S.p.A. “Movimentazione e scarico “intelligente” in Giordania”

Gian Luca Poggioli, CAD DISEGNI S.r.l. “Rimanere competitivi in un mercato in continua evoluzione”

Andrea Dalìa e Valentina Caramìa, ALBERTI E SANTI S.r.l. “Brexit, l’impatto dall’uscita da UE, non solo per la circolazione delle merci”

Cristina Repetti Laura Balestrieri, T.G.R. S.r.l. “La nuova Fabbrica del Fare”

Elisa Tatano, F.LLI TATANO s.n.c. “Ambiente ed Energie rinnovabili. L’impronta green di Tatano”

Coordinano Gian Luca Andrina, Presidente ISII Group e direttore commerciale BFT BURZONI; Lorenzo Labò, vicepresidente ISII Group e direttore Area Nord Est SAPIO LIFE. Ospite: Francesco Rolleri, titolare della ROLLERI S.p.a. e capo sezione industrie metalmeccaniche di Confindustria Piacenza

Il convegno è rivolto ad allievi e genitori dell’ISII Marconi, delle scuole superiori in genere, ma anche delle scuole medie e, in generale, a tutta la cittadinanza. Al termine dell’incontro sarà possibile, per chi lo desidera, visitare la scuola, approfondendo la conoscenza degli aspetti più innovativi della formazione proposta.