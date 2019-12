Il Pd replica a Rancan “In consiglio dalla Lega ok a nuovi insediamenti commerciali”

La nota stampa del gruppo consiliare Pd di Piacenza in replica alle dichiarazioni del consigliere regionale – e candidato – Matteo Rancan della Lega sul sostegno al commercio di vicinato.

È evidente che siamo in piena campagna elettorale. Solo in questa ottica possono essere lette le parole del Consigliere Regionale Rancan, circa il sostegno al commercio di vicinato. Nulla da dire, principio condivisibile.

Dovrebbe però ricordarlo all’Assessore al Commercio del Comune di Piacenza, peraltro suo collega di partito. È noto a tutti che, intanto che Rancan fa campagna elettorale, l’Assessore leghista non batte ciglio mentre in città aprono nuovi supermercati (il più famoso è quello dell’area ex Mazzoni) e si progettano nuove strutture di media e grande distribuzione. Rancan, negli attimi liberi dai comunicati elettorali, dovrebbe ricordare ai suoi che nel 2017, in campagna elettorale per la città di Piacenza, avevano promesso la moratoria commerciale. Nella realtà dei fatti una vera moratoria non è mai partita, al contrario hanno solo passato “la palla che scotta” al consiglio comunale.

Dicono che sarà il Consiglio a decidere. Dopo queste dichiarazioni attendiamo il voto degli otto consiglieri della Lega Nord. Per ora solo tante promesse, nei fatti nulla. L’unico dato certo è che i colleghi di partito di Rancan, fino ad ora, quando è stato il momento di votare, hanno espresso voto favorevole su nuovi insediamenti commerciali. Con tanti saluti alla promessa e annunciata moratoria. Non solo, quando noi abbiamo presentato emendamenti che andavano in questa direzione sono stati bocciati.

Nel frattempo la Lega che governa la cabina di regia del centro storico è al vuoto cosmico. Nulla di fatto, nulla di nuovo. Viene da chiedersi, a parte pagare le luminarie solo in alcune vie della centro storico, creando così commercianti di seria A e commercianti di B, esiste ancora una cabina di regia? La Lega e Rancan battano un colpo, cercando per una volta di stare nel merito.