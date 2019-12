Il regalo di Natale dell’Associazione Bottigelli: 30 borse alimentari per famiglie in difficoltà

Si rinnova il binomio solidale tra il Comune di Piacenza e l’associazione William Bottigelli.

Nella mattinata del 16 dicembre nella sala del Consiglio comunale in Municipio, come ormai da tradizione natalizia, i rappresentanti dell’associazione hanno infatti consegnato all’assessore ai Servizi Sociali Federica Sgorbati 30 voucher, dal valore di 250 euro ed utilizzabili presso il supermercato “Galassia”, per l’acquisto di altrettante borse alimentari a sostegno di chi vive in condizioni di disagio socio-economico.

“Oggi abbiamo una nuova dimostrazione di solidarietà – ha commentato Mario Chitti dell’Associazione Bottigelli -. Una solidarietà che, anche grazie alle 24 iniziative di quest’anno, vede lavorare con solidità e continuità tante persone”. “Sono gesti semplici -ha aggiunto Federica Sgorbati – ma che scaldano i cuori”. “In futuro l’obiettivo è fare un salto di qualità attraverso attività formative rivolte ai giovani, per allevarli ai valori della solidarietà e della carità” – ha invece sottolineato uno dei fondatori storici dell’associazione, don Mimmo Pascariello.

In occasione della consegna dei voucher presente anche Daniele Cacia, ex giocatore del Piacenza Calcio e vicepresidente della William Bottigelli. Con lui anche alcuni rappresentanti di diverse società sportive della provincia, da sempre protagoniste in attività benefiche a fianco dell’associazione.