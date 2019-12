Il San Lazzaro rimane stregato per la Vigor: la Sammaurese vince 2-0

Una sconfitta pesante, l’ennesima di fronte al proprio pubblico. E’ una Vigor Carpaneto che ripiomba nel baratro delle proprie insicurezze e cade in casa contro la Sammaurese, regalando due gol nei primi 10 minuti. Per la squadra di Stefano Rossini si tratta della settima sconfitta stagionale, la terza sotto la gestione del nuovo tecnico. Ma il dato più pesante è ancora quello delle 0 vittorie casalinghe, con i biancazzurri che avranno un’altra chance settimana prossima contro lo Sporting Franciacorta.

Su un campo reso viscido dalla pioggia ma in buone condizioni, la Vigor ha pagato a carissimo prezzo due disimpegni errati ad inizio partita, concedendo di fatto il doppio vantaggio ai romagnoli. La rincorsa è durata tutti i restanti 80 minuti, ma gli errori in rifinitura e di precisione non hanno permesso ai biancazzurri di creare grossi pericoli a Ramenghi. L’espulsione di Fittà, a 20 minuti dal termine, non ha cambiato lo spartito del match con la Vigor a gestire il possesso. Nonostante ciò la porta ospite non è capitolata. Il prossimo impegno si giocherà alle 14:30, sempre al San Lazzaro di Carpaneto, contro la settima forza del torneo Sporting Franciacorta, oggi sconfitta dal Calvina.

LA PARTITA – E’ una partenza molto aggressiva quella della Vigor Carpaneto che si incarica di gestire il pallone e traccia lo spartito del match. I biancazzurri vogliono prevalere tramite il gioco, che spesso e volentieri parte anche dai piedi di Lassi. Dopo 5 minuti il risultato subisce subito uno scossone. Il lato sinistro difensivo della Vigor perde una palla sanguinosa nella propria trequarti, Scarponi la recupera ed entrando in area sull’uscita bassa di Lassi trova l’indisturbato Costantini che tutto solo appoggia il più facile dei gol. Passano altri 5 minuti è lo spartito si ripete, ma dall’altra parte di campo. Questa volta l’errore difensivo in costruzione viene dalla destra, la palla recuperata dalla Sammaurese premia di nuovo Costantini, che dai 20 metri in posizione centrale trova l’angolino basso alla sinistra di Lassi: 2-0

Il match, di fatto, si decide lì. Gli ospiti adottano uno schieramento ancora più accentuato correndo a raddoppiare ogni portatore di palla biancazzurro, mentre i padroni di casa provano, attraverso la circolazione, ad aprire la scatola difensiva romagnola. Al minuto 17 c’è una botta centrale di Mastrototaro parata in sicurezza da Ramenghi, mentre pochi minuti più tardi una bella palla centrale di Zazzi porta a calciare debolmente Fittà. La Vigor c’è e costruisce molto bene, ma i pericoli sono pochi. Al 28o un traversone di Zazzi viene chiuso sul lato opposto da Favari: alto. Ancora più tardi, al minuto 40, c’è il primo squillo di Sasà Bruno. Imbeccato sul lato sinistro dell’area il centravanti si gira e mette largo. Nonostante la poca profondità la Vigor risale bene il campo ma concretizza poco questo dominio. La Sammaurese si copre bene e quando può non disdegna di attaccare sul lato sinistro grazie al triangolo tra Merciari-Scarponi e Costantini. Si va al riposo sul punteggio di 0-2.

Ad inizio ripresa, mister Rossini butta dentro Rossi per Bini e retrocede Mastrototaro al centro della difesa nel suo 3-4-1-2. La prima occasione arriva al minuto 53, con una palla recuperata proprio da Rossi che arma il piede di Fittà: sull’uscita bassa di Ramenghi il numero 10 in maglia Vigor però non riesce ad alzare il pallone. La Vigor schiaccia la Sammaurese ma non trova mai una conclusione pulita. Bruno retrocede di qualche metro per rifinire l’azione ma le imprecisioni restano.

Con il passare dei minuti arriva la consueta girandola dei cambi da ambo i lati e la grossa pressione del Carpaneto va affiolendosi. Ci sono poche occasioni da segnalare dal 60o al 75o,, se non un tiro di Galazzi che viene rimpallato e l’episodio che vede l’espulsione di Fittà. Il numero 10, già ammonito, ferma un contropiede giallorosso in maniera fallosa e viene mandato sotto la doccia. Nonostante l’inferiorità lo spartito non cambia. Noschese salva sulla linea un gol praticamente già fatto di Bruno, e di fatto annulla l’ultima occasione degna di nota. Tutti i successivi tentativi biancazurri con Abelli, Rivi, Bruno e Galazzi finiscono fuori misura o vengono respinti centralmente dalla Sammaurese. Il finale recita 0-2, con il San Lazzaro che rimane stregato.

LE DICHIARAZIONI POST-PARTITA:

Stefano Rossini (tecnico Vigor Carpaneto): “Ci siamo fatti male da soli. Abbiamo sbagliato due uscite nei primi 10 minuti regalando due gol, e quando sei sotto così presto poi diventa dura. La reazione della Vigor c’è stata ma abbiamo avuto poca concretezza. In questo momento paghiamo a caro prezzo i nostri errori e non riusciamo a sfatare il tabù casalingo. Bisogna rimboccarsi le maniche e lavorare. In casa i risultati non ci stanno dando ragione, ma bisogna tirare su la testa perché il cammino è ancora molto lungo. La responsabilità me la prendo tutta io perché voglio che la squadra giochi, però bisogna valutare le diverse situazioni. Sull’errore difensivo il nostro giocatore non voleva la palla e da lì è nato il loro primo gol. Dobbiamo migliorare ancora perché creiamo tanto ma concretizziamo pochissimo”.

VIGOR CARPANETO-SAMMAURESE 0-2

VIGOR CARPANETO: Lassi, Rossini M., Favari (Barba 59’), Bini (Rossi 46’), Mastrototaro, Confalonieri, Galazzi, Zazzi (Rivi 59’), Bruno, Fittà, Abelli. (A disposizione: Belli, Zuccolini, Rocchi, Hoxha, Manna, Piscicelli). All.: Rossini S.

SAMMAURESE: Ramenghi, Merciari, Mingucci, Brighi, Santoni, Lombardi N., Lombardi L. (Solla 80’), Scarponi, Diop, Costantini (Pieri 78’), Noschese. (A disposizione: Grasso, Deniku, Mazzotti, Borghi, Lisi, Camara I., Camara G). All.: Protti

ARBITRO: Maccarini di Arezzo (assistenti Degiovanni di Novi Ligure e Pampaloni di La Spezia)

RETI: Costantini 5’ e 10’ (S)

NOTE: Ammoniti Mingucci, Protti (allenatore Sammaurese) (S), Rossini, Fittà (V).

Espulsi: Fittà al 71’ per doppia ammonizione

Recupero 1’ e 4’

Corner 4 e 5.

Risultati tredicesima giornata d’andata serie D girone D:

Vigor Carpaneto-Sammaurese 0-2

Crema-Fiorenzuola 0-1

Fanfulla-Savignanese 1-1

Forlì-Breno 3-0

Lentigione-Ciliverghe 0-0

Mantova-Correggese 1-1

Mezzolara-Progresso 0-0

Sasso Marconi-Alfonsine 1-0

Sporting Franciacorta-Calvina 2-4

Classifica: Mantova 32, Fiorenzuola 29, Mezzolara 24, Forlì, Correggese, Fanfulla 23, Sporting Franciacorta, Lentigione 20, Breno 18, Progresso 17, Crema 16, Sasso Marconi Zola, Calvina 15, Alfonsine, Sammaurese 14, Savignanese, Ciliverghe 12, Vigor Carpaneto 11.

Foto di Alberto Benaglia