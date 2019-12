Il sottosegretario Traversi incontra i pendolari della Val d’Arda

Nota stampa

Il 20 dicembre, presso la stazione di Fiorenzuola d’Arda, il sottosegretario al Ministero dei Trasporti Roberto Traversi e il deputato Davide Zanichelli (M5S), hanno avuto un incontro con l’Associazione pendolari Val d’Arda, per raccogliere le loro istanze di migliori condizioni di viaggio, viste le difficoltà che giornalmente devono subire nei loro trasferimenti.

L’Associazione è stata promotrice di svariate iniziative e proposte ai diversi Assessori Regionali alla mobilità, che però non hanno ancora ricevuto risposte adeguate. Fa riflettere, ad esempio, sapere che nonostante la dotazione di nuovi treni Rock sulla tratta Bologna-Milano, il comfort del viaggio si sia ridotto: infatti i nuovi mezzi non sono dotati di adeguati spazi per i bagagli, l’impianto di riscaldamento/condizionamento non funziona adeguatamente, la linea non è gestita con il numero di treni/carrozze adeguati, visto che essi sono permanentemente affollati nel tratto da Milano a Piacenza, il wi-fi dichiarato presente in realtà non funziona; questi treni inoltre vengono gestiti in modo subordinato ai frecciabianca e frecciargento, aumentando spesso i tempi di percorrenza.

All’incontro erano presenti anche il Consigliere comunale Elena Rossini (M5S) e tutti i candidati piacentini in lista per il Movimento 5 stelle alle elezioni regionali: Rosalba Barile, Matteo Boeri, Elena De’ Pantz, Giuseppe Rai, i quali si sono unanimemente espressi per un impegno concreto relativamente al buon funzionamento del servizio, mediante il potenziamento dei treni e controllo degli accordi relativi, viste direttamente le problematiche concrete da risolvere, di cui la Regione è l’ente competente.