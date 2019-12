Il Teatro Municipale diventa un set per lo spot di intimo, polemica sui social

Il Teatro Municipale di Piacenza diventa un set per promuovere un negozio di biancheria intima, scoppia la polemica sui social.

Il video, realizzato da Romax Intimo che ha più di un negozio in città, ritrae una modella in slip e reggiseno, ovviamente di un colore rosso in tono con le festività natalizie, sul palcoscenico del teatro, con in sottofondo la musica della popolare canzone Jingle bells.

Un secondo video ritrae la modella in sottoveste rossa, mentre si affaccia da palco e guarda verso la platea.

Sempre il Municipale è stato utilizzato come set fotografico per presentare la collezione, sia per lei che per lui: sulle poltroncine del teatro compaiono reggicalze, completini, boxer e calze da uomo.

Scorrendo la pagina Facebook di Romax Intimo, si trova, infatti, anche un altro video, in cui un modello in boxer passeggia in platea.

Una lettrice, che ci ha inviato una segnalazione via Facebook, contesta l’utilizzo di un luogo di cultura per promuovere articoli di intimo. Commenti di tenore simile (insieme ad altri di approvazione per l’outfit della modella) sono comparsi in calce al video sulla pagina social del negozio.