“Il tempo del Natale” alla Galleria Alberoni, aperture straordinarie tra arte e musica

Anche quest’anno la Galleria Alberoni di Piacenza propone, in occasione delle Festività Natalizie, iniziative speciali e aperture straordinarie che si terranno domenica 22 dicembre, giovedì 26 dicembre, domenica 29 dicembre 2019 e mercoledì 1 gennaio 2020, con la ormai tradizionale apertura di capodanno.

Gli eventi proposti quest’anno sono intitolati “Il tempo del Natale”: si tratta – spiegano dalla Galleria -, infatti, di iniziative legate al tema del Natale (domenica 22, giovedì 26 dicembre e domenica 29 dicembre 2019) e al tema del tempo (mercoledì 1 gennaio 2020).

La Galleria Alberoni sarà chiusa il giorno di Natale, martedì 25 dicembre 2019.

In tutte le date (22 – 26 – 29 dicembre) la sola Galleria Alberoni sarà visitabile anche dalle ore 15.30 alle ore 18. Ingresso €. 3,50

Domenica 22 dicembre, giovedì 26 dicembre, domenica 29 dicembre 2019 il Natale si farà racconto d’arte.

Alle ore 16 di tutti e tre questi giorni si terrà infatti una visita guidata speciale, un vero e proprio viaggio attraverso i capolavori delle collezioni artistiche alberoniane alla scoperta delle narrazioni natalizie: natività, sacre famiglie, Madonne con il bambino e maternità anche profane. Estremamente ricco il percorso artistico proposto per l’occasione che permetterà la visione dei capolavori fiamminghi raffiguranti Madonne con bambino di Jan Provost (Mons 1462 – Bruges 1529), Maitre au Perroquet (Fiandre, primo quarto del XVI sec.), scuola di Joos Van Cleve (Fiandre, secondo quarto del XVI sec.), quella raffinata e delicata di Vincenzo degli Azani, detto da Pavia (documentato dal 1519 al 1557), la straordinaria Sacra famiglia del giovane Luca Signorelli, quelle preziose di scuola raffaellesca, la scultura raffigurante anch’essa Madonne con bambino realizzata in argento da un orafo napoletano del Settecento, per giungere a delicate annunciazioni, natività, scene della fuga in Egitto in opere di Sei, Sette e Ottocento, non visibili negli itinerari ordinari.

Le visita guidate permetteranno comunque di vedere le opere principali e più importanti delle collezioni storiche, artistiche e scientifiche alberoniane (la strepitosa collezione di arazzi, la pinacoteca alberoniana, la tavola Ecce Homo e i dipinti più preziosi e antichi, la biblioteca monumentale, etc).

Il presepe del Collegio Alberoni – Particolare attenzione verrà data anche all’originale presepe del Collegio Alberoni, allestito ai piedi dello scalone monumentale del Palazzo e costituito da preziose statue provenienti dai laboratori artigianali delle botteghe presepistiche napoletane. Le statue sono classici manichini con arti in terracotta abbigliate con abiti minuziosamente riprodotti.

Domenica 29 dicembre, alla visita guidata speciale dedicata alle opere che raccontano il Natale si aggiungerà un momento musicale che vedrà protagonista, nella Sala degli Arazzi, la Banda Amilcare Ponchielli, diretta dal Maestro Ivano Fortunati, in un concerto, con ingresso a offerta, il cui ricavato sarà devoluto alla Croce Rossa Italiana.

Si tratta di un gradito ritorno del Corpo Bandistico che già più volte si è esibito nella suggestiva cornice degli arazzi fiamminghi alberoniani.

La Banda Ponchielli nasce nel 1857, voluta da Maria Luisa di Borbone. Nel 1861, fino al 1864, viene diretta dal Maestro A. Ponchielli e nel 1913 viene a lui intitolata.

Ingresso a offerta a favore di Croce Rossa Italiana

Mercoledì 1 gennaio 2020, ore 16, si terrà l’evento l'”Arte di misurare il tempo”: una visita guidata speciale alla scoperta degli strumenti alberoniani di misurazione del tempo: antichi ingranaggi, orologi, pendole, strumenti astronomici, meridiane, libri antichi

Visita guidata speciale – Ingresso ridotto €. 4,50

Alle ore 18, poi, presso la Sala degli Arazzi si terrà il concerto “Nel tempo della musica”, a cura dell’Accademia della Musica di Piacenza

Ingresso gratuito