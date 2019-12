Il vescovo Gianni “Il nostro popolo smarrito e sfiduciato ha bisogno di coraggio”

“Per il 2020 mi aspetto che la luce possa illuminare maggiormente il nostro cammino”.

Sono le parole del vescovo di Piacenza, Gianni Ambrosio, rilasciate ai giornalisti nella mattinata di lunedì 23 dicembre presso la Sala degli Affreschi di Palazzo Vescovile, prima della registrazione del tradizionale messaggio di auguri natalizi alla cittadinanza. “Nell’ultimo rapporto Censis – ha aggiunto – si parla di un popolo smarrito e sfiduciato: per superare questo momento difficile, auguro una rinnovata capacità di stringersi le mani per camminare e lavorare insieme, al fine di superare le oscurità e le tenebre della vita con coraggio, perchè il Signore è con noi”.

Poi una battuta sul presepe, e sulla recente visita di Papa Francesco al Santuario di Greccio in provincia di Rieti, dove il pontefice ha firmato una lettera sul significato e il valore di questa tradizione. “Il Papa ha ricordato questa tradizione – ha commentato il vescovo – piena di fascino e di attrazione. L’invito è di fermarci davanti al presepio e fare in modo che diventi vivente, in questo modo possiamo rimanere affascinati dalla luce, perché quel bimbo che nasce è la luce di Dio per noi: la luce dell’amore, la luce della vita rinnovata”.

“Il Signore si fa piccolo – ha aggiunto mons. Ambrosio -, perché noi siamo piccoli e bisognosi di crescere e camminare. Il Signore si dona a noi, perché noi diventiamo capaci di essere dono per gli altri. E allora, contemplando il presepio, sentendoci immersi in questo presepio vivente che è la storia della salvezza che parla di noi e ci coinvolge, offriamo ciò che di meglio abbiamo: un cuore buono, uno sguardo attento e anche una capacità di silenzio. Tutto questo per accogliere la voce: la voce di Dio e dei figli di Dio, ovvero di tutti gli uomini e le donne che hanno bisogno di trovare fiducia e speranza. Un affettuoso augurio di Santo Natale per tutti”.